Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς μετά την επίθεση στο πλοίο ελληνικών συμφερόντων «EPAMINONDAS», αναφέρθηκε και δεύτερο περιστατικό με εμπορικό πλοίο που δέχθηκε πυρά στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια ζώνη. Σύμφωνα με την UKMTO, το δεύτερο πλοίο δέχθηκε πυρά κοντά στις ιρανικές ακτές και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Το πρώτο περιστατικό αφορούσε το containership “EPAMINONDAS”, σημαίας Λιβερίας και ελληνικής διαχείρισης, για το οποίο το Reuters ανέφερε ότι πρόκειται για ελληνικής διαχείρισης πλοίο, ενώ άλλα ρεπορτάζ το περιγράφουν ως πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Ο πλοίαρχος φέρεται να κατήγγειλε ότι δέχθηκε πυρά χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία μέσω ασυρμάτου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Τι είναι γνωστό για το δεύτερο πλοίο

Για το δεύτερο συμβάν, η UKMTO δεν κατονόμασε αμέσως τον δράστη. Ωστόσο, το Associated Press μετέδωσε ότι οι υποψίες στράφηκαν γρήγορα προς το Ιράν, καθώς είχε προηγηθεί η επίθεση στο πρώτο πλοίο από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το δεύτερο πλοίο ανέφερε ότι δέχθηκε πυρά και σταμάτησε στη θάλασσα, χωρίς να καταγραφούν ζημιές.

Το Reuters δίνει ακόμη ευρύτερη εικόνα της ημέρας, αναφέροντας ότι συνολικά τρία πλοία δέχθηκαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για αλυσίδα συμβάντων που ανεβάζει το θερμόμετρο στην περιοχή. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το δεύτερο πλοίο ήταν σημαίας Παναμά, δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμά του παρέμεινε ασφαλές.

Το πρώτο επεισόδιο με το «EPAMINONDAS»

Το πρώτο πλοίο, το “EPAMINONDAS” (IMO 9153862), είχε αποπλεύσει από το Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mundra της Ινδίας, σύμφωνα με το AP. Η επίθεση σημειώθηκε αφού ιρανικό σκάφος το προσέγγισε και άνοιξε πυρ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, εκδοχή που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το Reuters σημειώνει ότι ο πλοίαρχος του πλοίου είχε αναφέρει πως το σκάφος είχε λάβει αρχικά διαβεβαίωση ότι μπορούσε να περάσει από το Ορμούζ, πριν ακολουθήσει το επεισόδιο με τα πυρά. Αυτό το στοιχείο προσθέτει νέα αβεβαιότητα για τους όρους διέλευσης των εμπορικών πλοίων από το στενό.

Η σύνδεση με τις τελευταίες αμερικανικές κινήσεις

Τα νέα επεισόδια έρχονται λίγες ημέρες μετά από αμερικανικές ενέργειες κατά ιρανικών πλοίων, σε ένα ήδη εκρηκτικό περιβάλλον. Το AP αναφέρει ότι είχε προηγηθεί η κατάσχεση ιρανικού containership από τις ΗΠΑ, ενώ την Τρίτη καταγράφηκε και επιβίβαση σε δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το ιρανικό πετρελαϊκό εμπόριο στον Ινδικό Ωκεανό.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά μεταφέρεται απευθείας στη θαλάσσια ασφάλεια, με τα εμπορικά πλοία να βρίσκονται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο. Η UKMTO συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή και να εκδίδει προειδοποιήσεις προς τα πλοία που διασχίζουν το Ορμούζ.

