«Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά» η φωτογραφία και η συγκλονιστική μαρτυρία για τον αδικοχαμένο Κλεομένη

Υπάρχει κανονική εξήγηση; Γιατί και πάλι πάνω από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια βαριά σκιά και ατελείωτα αναπάντητα γιατί…

Ένα παλικάρι 20 χρονών, οπαδός του ΠΑΟΚ άφησε την τελευταία πνοή μαχαιρωμένος από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος έχει συλληφθεί και οι αρχές αναζητούν και κάποια ακόμη άτομα που ήταν μαζί με τον δράστη της δολοφονίας…

Τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού (φίλος του Άρη), από οπαδούς του ΠΑΟΚ, η πόλη ζει ξανά τον ίδιο εφιάλτη και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral μια φωτογραφία που κατά κάποιο τρόπο ενώνει τις δύο τραγωδίες.

Το 2022, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Άλκη, τα μηνύματα από την αθλητική και μαθητική οικογένεια για να δοθεί ένας τέλος σ’ αυτό τον παράλογο κύκλο αίματος, ήταν πιο έντονα από ποτέ.

Κι οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Συκεών Θεσσαλονίκης είχαν στείλει το δικό τους γράφοντας σ’ ένα πανό: «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε». Το πανό κρατούσαν ένας μαθητής με φανέλα του Άρη και ένας άλλος με φανέλα του ΠΑΟΚ. Κι όπως αποκαλύφθηκε, εκείνος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν ο 20χρονος Κλεομένης, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά την περασμένη εβδομάδα.

Αυτός που πόσταρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν ο κύριος Γιάννης Λαθήρας, καθηγητής στο Γυμνάσιο των Συκεών, ο οποίος δεν θυμόταν ότι ο Κλεομένης ήταν ένας εκ των δύο παιδιών που κρατούσαν το πανό. Αλλά όταν η φωτογραφία έγινε Viral, έσπευσαν να του το θυμίσουν, όπως αποκάλυψε ο εκπαιδευτικός μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5 FM της Θεσσαλονίκγης, όπου αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε Άλκη να είσαι ο τελευταίος

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».

