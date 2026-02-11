Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος…»

Η «Π» εμβαθύνει στην υπόθεση αξιοποίησης του λιμανιού του Αιγίου

Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος...»
11 Φεβ. 2026 18:28
Pelop News

Επιχειρώντας να διαλευκάνουμε πιο βαθιά την υπόθεση της επικείμενης αξιοποίησης του λιμανιού του Αιγίου, με βάση το χθεσινό ρεπορτάζ για φημολογούμενο σοβαρό ενδιαφέρον της εταιρείας «Σπανόπουλος Group», η «Π» ήρθε σ’ επαφή με τον Στέργιο Πιτσιόρλα, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και πρώην πρόεδρο του ΤΑΪΠΕΔ.

Ο κ. Πιτσιόρλας, καταρχάς, μας διόρθωσε ευγενικά πως δεν έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου στην «Σπανόπουλος Group, αλλά είναι στέλεχος της μεγάλης εταιρείας τεχνικών συμβούλων «Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», απ’ τις κορυφαίες στο είδος στην Ελλάδα.

«Συνεργάζομαι με τον Όμιλο Σαμαράς και συνεργάτες, έναν Ομιλο τεχνικών συμβούλων, και ετοιμάζουμε μία σύμβαση με τον Δήμο, όπου θα μας αναθέσει να προετοιμάσουμε διαγωνισμό για τμηματική παραχώρηση του λιμανιού του Αιγαίου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του master plan για το λιμάνι, τότε θα τους συμβουλεύσουμε πώς να οργανώσουν τον ανοιχτό διαγωνισμό.
Πράγματι, αληθεύει πως ήμουν στη συνάντηση τέλος του προηγούμενου μήνα στο γραφείο του δημάρχου. Παρέστην ως εκπρόσωπος της εταιρείας Σαμαράς. Ηταν και ο κ. Σπανόπουλος εκεί και είπε τι θέλει. Αυτά, όμως, είναι άλλα θέματα. Εμάς η αποστολή μας είναι να οργανώσουμε μια διαδικασία όπου κομμάτια του λιμανιού θα πάνε σε επενδυτές. Εμείς, εφόσον αναλάβουμε, δεν προωθούμε συγκεκριμένο επιχειρηματία, ούτε ο δήμος μπορεί. Κι αυτό γιατί όλα θα γίνουν μέσω διαγωνισμού. Δεν θα γίνει ανάθεση».

Στο τέλος της συζήτησής μας, ρωτήσαμε τον κ. Πιτσιόρλα, βάσει εμπειρίας και τεχνογνωσίας, πώς βλέπει το λιμάνι του Αιγίου. «Για τα λιμάνια γενικώς έχει αναπτυχθεί ένα ενδιαφέρον. Για τα μεγάλα λιμάνια καταρχήν. Το Αίγιο έχει λιμάνι με ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα είχε μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία έχει σταματήσει. Είχε εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν σταματήσει. Για να ξαναγίνει ελκυστικό το λιμάνι, πρέπει να αναβιώσουν αυτές οι δραστηριότητες.

Να το πω απλά: είναι ένα λιμάνι που θα μπορούσε μεν να προσελκύσει ενδιαφέρον αλλά υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις. Γι’ αυτό το ψάχνει ο Δήμος και γι’ αυτό εμείς ως εταιρεία θα βοηθήσουμε τον Δήμο».

