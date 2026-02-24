Στη δημοσιότητα ο λοχίας των ναζί που φωτογράφισε του 200 της Καισαριανής

Για πρώτη φορά δημοσιεύεται το πρόσωπο του λοχία, Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος κατέγραψε με τον φακό του τους «200» που εκτέλεσαν οι ναζί στην Καισαριανή.

Εντοπίστηκε στο άλμπουμ του Βέλγου συλλέκτη, που περιλαμβάνει εικόνες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, και πολλά ακόμα σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα.

Όπως δήλωσε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ερευνητής, Αλέξιος Κατεφίδης, κάθε μονάδα της Βέρμαχτ είχε στρατιώτη φωτογράφο. «Τις φωτογραφίες στην Καισαριανή έβγαλε ο λοχίας Χέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε στο 10-12 τάγμα φρουράς, το οποίο ήρθε τον Νοέμβριο του 1943 και ήταν υπεύθυνο για θέσεις φύλαξης στην Αττική», είπε επίσης.

Ανάμεσα στις εικόνες του από στρατιωτικές μετακινήσεις και καθημερινές σκηνές των Γερμανών στην κατεχόμενη Αθήνα, περιλαμβάνονται και τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης στην Καισαριανή, φωτογραφίες που για δεκαετίες δεν είχαν εντοπιστεί.

Ο Αλέξιος Κατεφίδης δήλωσε επίσης στην ΕΡΤ πως υπάρχει τεράστιο ψηφιακό αρχείο, ενώ είναι άπειρες οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο ομοσπονδιακό αρχείο, οι οποίες έχουν τιμοκατάλογο και κάλλιστα μπορούν να αγοραστούν.

Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής Φωτογραφίας, Γιώργος Κατσάγγελος, δήλωσε πως «υπάρχουν εικόνες όλων των σημαντικών μαχών κι ευτυχώς κάποιες από αυτές διασώθηκαν».

«Υπήρχαν και Έλληνες φωτογράφοι, ο Κώστας Μπαλάφας, ο οποίος φωτογράφισε τον Ντόβολο και τον Φαρίδη, οι οποίοι απαγχονίστηκαν. Ο Κώστας Μπαλάφας πήρε μια σακούλα με κρεμμύδια και κρυφά φωτογράφισε τους φυλακισμένους», δήλωσε ο ίδιος.

Όπως είπε ο ίδιος, «η φωτογραφία είναι ένα αδιάκριτο πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε τους 200 πριν την εκτέλεσή τους και χωρίς την άδειά τους».

«Φωτογραφίες υπάρχουν από πολλές μάχες και πολέμους, καθώς και οι Αμερικάνοι φωτογράφιζαν τις επιχειρήσεις τους. Είναι σημαντική η χρησιμότητα της φωτογραφίας για την καταγραφή των ιστορικών γεγονότων», συμπλήρωσε, ενώ όπως είπε, δεν ήταν όλοι οι φωτογράφοι σύμμαχοι των ναζί.

«Ο φωτογράφος στο Κοντομαρί καταδικάστηκε από τους Γερμανούς λίγα χρόνια αργότερα, γιατί διαφωνούσε με τους ναζί», είπε συγκεκριμένα.

Ανατριχιαστικές είναι και οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών. Ο Κώστας Ρουσόπουλος δεν ήταν ανάμεσά τους, όμως όταν ακούστηκε το όνομα ενός συντρόφου και συγκρατούμενού του, φώναξε αυτός παρών και με παρρησία μπήκε στη θέση του λέγοντας «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις οικογένεια και παιδιά. Εγώ μόνο τη μάνα μου έχω και τα αδέρφια».

Βάδισε προς το απόσπασμα, ολόρθος, ευθυτενής και τραγουδώντας. Ήταν μόλις 43 ετών και από αυτά τα 10 τα είχε περάσει σε φυλακές και εξορίες.

Ο Δημήτρης Ζιώγας, ανιψιός του Κώστα Ρουσόπουλου, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Έχασε τη ζωή του γιατί ο Γιώργος, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ας πούμε, είχε παιδιά, ενώ ο Κώστας δεν είχε παιδιά και έδωσε τη θέση του τελευταία στιγμή, να κοιτάξει τον θάνατο στα μάτια, να του χαμογελάσει, να σηκώσει τη γροθιά του και να πει ότι διευθύνει τη ζωή του για έναν σκοπό ιερό».

Ο ναζί αξιωματικός που απαθανάτισε μέσα από το βλέμμα του κατακτητή τις τελευταίες στιγμές των 200, ο υπολοχαγός Χέρμαν Χόιερ, υπηρετούσε στη Μαλακάσα και είχε με τον φακό του αποτυπώσει και άλλες πολλές στιγμές από τη δράση των ναζί στην Αττική και όχι μόνο.

Οι μοναδικές φωτογραφίες μοιάζουν με γράμμα που έκανε 80 χρόνια να φτάσει στην πατρίδα.

