Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών
29 Σεπ. 2025 8:26
Pelop News

Στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, δίνονται σήμερα Δευτέρα 29/09/2025 οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:28 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε «διπλό» στο Βραχάτι
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ