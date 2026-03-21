Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το βίντεο από την κάμερα σώματος αστυνομικού που κατέγραψε τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο Sag Harbor του Long Island δημοσιοποιήθηκε και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη διεθνή αναπαραγωγή. Το υλικό αφορά το περιστατικό του Ιουνίου 2024, όταν ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, παραβίασε σήμα στοπ και βγήκε από τη λωρίδα κυκλοφορίας του.

Στο βίντεο, ο Τίμπερλεϊκ φαίνεται να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια των τεστ νηφαλιότητας, να δηλώνει νευρικός και να λέει ότι η καρδιά του χτυπά δυνατά. Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει πως τα τεστ είναι «πολύ δύσκολα», ενώ εμφανίζεται μπερδεμένος την ώρα της προσαγωγής του.

Τι είχε ακολουθήσει μετά τη σύλληψη

Μετά την υπόθεση, ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μικρότερη κατηγορία, αυτή της driving while impaired, στο πλαίσιο συμφωνίας. Η συμφωνία προέβλεπε πρόστιμο 500 δολαρίων, επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, αναστολή άδειας οδήγησης για 90 ημέρες, 25 ώρες κοινωφελούς εργασίας και την καταγραφή δημόσιου μηνύματος για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια.

Η νομική διαμάχη για το βίντεο

Η δημοσιοποίηση του υλικού δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Ο τραγουδιστής είχε προσφύγει νομικά για να εμποδίσει τη διάθεση του bodycam βίντεο, υποστηρίζοντας ότι περιείχε προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τελικά επήλθε συμφωνία ανάμεσα στην πλευρά του και τις τοπικές αρχές, με αποτέλεσμα το βίντεο να δοθεί στη δημοσιότητα σε redacted μορφή, δηλαδή με ορισμένες αποκρύψεις.

Τι δείχνει το υλικό

Σύμφωνα με το Associated Press, το βίντεο έχει διάρκεια περίπου οκτώ ωρών συνολικά και καταγράφει τόσο το σημείο του ελέγχου όσο και μέρος όσων ακολούθησαν στο τμήμα. Σε μία από τις σκηνές, ο Τίμπερλεϊκ εμφανίζεται έκπληκτος όταν ενημερώνεται ότι θα παραμείνει κρατούμενος όλη τη νύχτα.

