Στη φυλακή και ο «αρχηγός» του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι παραδέχθηκε

Με την προφυλάκιση και του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕ, οι προσωρινά κρατούμενοι μέχρι αυτή την ώρα ανέρχονται σε 10.

27 Οκτ. 2025 8:10
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος οδηγούμενος στη φυλακή,  κρίθηκε μετά την απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι υποστήριξε η σύζυγος του «αρχηγού», η απόφαση μετά την απολογία της

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, απορρίπτοντας ωστόσο τον χαρακτηρισμό της «εγκληματικής οργάνωσης» και υποστηρίζοντας ότι άλλοι εμπλεκόμενοι επιχειρούν να καλυφθούν πίσω από τη δική του δίωξη.

«Παραδέχομαι όσα έχω κάνει, όμως με κατηγορείτε για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όσα έχουν γίνει από πολλούς να βαφτίζονται εγκληματική οργάνωση. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του δεν μπορεί να ταυτίζεται με δική μου ευθύνη. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά», φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

 

Πηγή: enikos.gr
