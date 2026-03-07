Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το Σάββατο (07.03.2026) ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι. Βγήκε από το νοσοκομείο ο 19χρονος τραυματίας στο φονικό περιστατικό.

Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η κράτηση του 17χρονου για τη δολοφονία του συνομηλίκου του στο Λουτράκι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν για κατάθεση το Σάββατο οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ καταθέσεις έδωσαν και ανήλικοι που τους γνώριζαν και ενδέχεται να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, καλύτερα είναι τα νέα για τον 19χρονο που είχε τραυματιστεί στο ίδιο περιστατικό, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη, απολογήθηκε κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Λουτράκι, με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ το θέμα έχει ήδη απασχολήσει και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, μετά από έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση για το αν πρέπει να συζητηθεί θεσμικά.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα κληθούν εκ νέου οι ανήλικοι.

