Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί

Αιματηρό σοβαρό επεισόδιο και συμπλοκή στην Πτολεμαΐδα

07 Μαρ. 2026 17:48
Σοβαρό επεισόδιο και αιματηρή συμπλοκή στην Πτολεμαΐδα. Ένας 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 49χρονο αδελφό του με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ειδικότερα, ο 54χρονος σε καβγά που είχε με τον 49χρονο αδελφό του στην Πτολεμαΐδα τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Άμεσα ο 49χρονος πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν τον 54χρονο δράστη για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Το μαχαίρι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

