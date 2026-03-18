Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά

Στη φυλακή οδηγείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας. Ο νεαρός διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι ενήργησε υπό αμυντική ανάγκη, καθώς φέρεται να δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του. Όπως ανέφερε, κινδύνευε άμεσα η ζωή του και προσπάθησε να προστατευτεί χρησιμοποιώντας το μαχαίρι που είχε μαζί του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το θύμα ούτε τους άλλους εμπλεκόμενους και ότι η χρήση του μαχαιριού δεν είχε σκοπό τη δολοφονία.

Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει ότι δέχθηκε χτυπήματα με σφυρί και άλλα αντικείμενα, ενώ ένα πέμπτο άτομο κατέγραφε το περιστατικό σε βίντεο. Στο σημείο αυτό, όπως τόνισε, προσπάθησε να αμυνθεί προτάσσοντας το μαχαίρι «στα τυφλά», με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Ο ίδιος και ακόμη ένα άτομο, που δεν έχει συλληφθεί, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

