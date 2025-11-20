Στη φυλακή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Στις φυλακές οδηγήθηκαν σήμερα (20/11/2025) μετά τις απολογίες τους στον αρμόδιο ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζουν και τις οποίες φέρονται να αρνήθηκαν χωρίς όμως να καταφέρουν να πείσουν καθώς αμέσως μετά κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ειδικότερα, πρώτος στο γραφείο του ανακριτή μπήκε ο 37χρονος ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της δολοφονίας του Γ. Λάλα. «Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες», φέρεται να ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος.

Ακόμη, οι δυο κατηγορούμενοι που εμπλέκονται και σε άλλη δικογραφία που αφορά σε απόπειρα δολοφονίας οπαδού στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο φέρονται να αρνήθηκαν τα κάθε συμμετοχή τους και σε αυτή την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Γ. Λάλα, έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

