Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ είναι πανέτοιμη για τις «ναυμαχίες» στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με ΝΟΠ, ΑΝΟ Γλυφάδας και Ολυμπιακό.

07 Φεβ. 2026 14:09
Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Μίνι Παίδων και το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» φιλοξενεί τον Β’ Ομιλο της Α’ Κατηγορίας. Η ΝΕΠ συμμετέχει στην Α΄ Κατηγορία,όπως έχει διαμορφωθεί από φέτος, βάσει δυναμικότητας. Ο Ομιλος αποτελείται από 4 ομάδες: ΝΕΠ, ΝΟΠ, ΑΝΟ Γλυφάδας, Ολυμπιακός.
Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείται από τους εξής 18 αθλητές:
Βασίλης Γρηγορόπουλος
Δημήτρης Παπανίκος
Νίκος Παπαναγιώτου
Γιάννης Θεριακής
Παναγιώτης Καλύβας
Γιάννης Φουρκιώτης
Παναγιώτης Κορδάς
Έκτορας Γιουρούκος
Δημητρης Χασάπης
Αλέξανδρος Σταματακόπουλος
Δημήτρης Χριστόπουλος
Γιάννης Μπάλτας
Βασίλης Κογκόπουλος
Αλέξανδρος Ροδόπουλος
Αργύρης Κορδάς
Γιάννης Γιαουπάι
Γιώργος Τσίγκας
Προπονητές: Θανάσης Κοντάκος, Παναγιώτης Ορφανός
Έφορος: Θεόδωρος Παπανίκος

