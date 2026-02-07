Στη μάχη οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Μίνι Παίδων και το κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» φιλοξενεί τον Β’ Ομιλο της Α’ Κατηγορίας. Η ΝΕΠ συμμετέχει στην Α΄ Κατηγορία,όπως έχει διαμορφωθεί από φέτος, βάσει δυναμικότητας. Ο Ομιλος αποτελείται από 4 ομάδες: ΝΕΠ, ΝΟΠ, ΑΝΟ Γλυφάδας, Ολυμπιακός.

Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείται από τους εξής 18 αθλητές:

Βασίλης Γρηγορόπουλος

Δημήτρης Παπανίκος

Νίκος Παπαναγιώτου

Γιάννης Θεριακής

Παναγιώτης Καλύβας

Γιάννης Φουρκιώτης

Παναγιώτης Κορδάς

Έκτορας Γιουρούκος

Δημητρης Χασάπης

Αλέξανδρος Σταματακόπουλος

Δημήτρης Χριστόπουλος

Γιάννης Μπάλτας

Βασίλης Κογκόπουλος

Αλέξανδρος Ροδόπουλος

Αργύρης Κορδάς

Γιάννης Γιαουπάι

Γιώργος Τσίγκας

Προπονητές: Θανάσης Κοντάκος, Παναγιώτης Ορφανός

Έφορος: Θεόδωρος Παπανίκος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



