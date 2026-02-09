Στη ΜΕΘ 2χρονη, ανασύρθηκε αναίσθητη από συντριβάνι στην Καλλιθέα

Οι  γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τη 2χρονη μετά από 40 λεπτά προσπαθειών ανάνηψης.

09 Φεβ. 2026 7:11
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)νοσηλεύεται κοριτσάκι 2 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι, στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέτα, το απόγευμα της Κυριακής 8/02/2026.

Το παιδί,  διακομίστηκε από περιπολικό της ΕΛΑΣ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίεςτο παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί έκαναν επί 40 λεπτά προσπάθειες ανάνηψης, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να επανέλθει.

Ο πατέρας του 26 ετών υπήκοος Αλβανίας, προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα. 

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κατά τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε στο συντριβάνι.

 

