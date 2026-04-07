Στη Βουλή νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δύο βουλευτές της ΝΔ

Για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος ελέγχονται Χατζηβασιλείου και Αθανασίου – Δεν προκύπτει ουσιαστική παρέμβαση, σύμφωνα με τη δικογραφία

07 Απρ. 2026 16:54
Διαβιβάστηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7 Απριλίου 2026) στη Βουλή η τρίτη κατά σειρά δικογραφία που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπος Αθανασίου, για τους οποίους οι εισαγγελικές αρχές ζητούν τη διερεύνηση για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση –όπως οι δικογραφίες των «11+2»– η διαβίβαση δεν έγινε απευθείας στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντιθέτως, ο φάκελος απεστάλη αρχικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τα αιτήματα που φέρονται να προώθησαν οι δύο βουλευτές δεν ικανοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σύμφωνα με την οποία οι δύο βουλευτές δεν υπερέβησαν το στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και δεν προχώρησαν σε πράξεις εκτέλεσης. Με άλλα λόγια, δεν προκύπτει ουσιαστική παρέμβαση εκ μέρους τους στις επίμαχες διαδικασίες.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τη Βουλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της.

