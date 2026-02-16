Στη Βουλή το θέμα με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής πωλούνται στο eBay.

Στη Βουλή το θέμα με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
16 Φεβ. 2026 8:12
Pelop News

Μετά την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας- Θρησκευμάτων και την υπουργό Πολιτισμού για το ζήτημα της θεσμικής προστασίας του φωτογραφικού αρχειακού υλικού που αποτυπώνει την εκτέλεση των 200 αγωνιστών της Αντίστασης στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «πρόκειται για πρωτογενές ιστορικό τεκμήριο εξαιρετικής εθνικής σημασίας και κεντρικό στοιχείο της συλλογικής μνήμης της χώρας. Η ενδεχόμενη εμπορική διακίνηση ή ιδιωτική εκμετάλλευσή του χωρίς θεσμική παρέμβαση του ελληνικού κράτους εγείρει σοβαρά ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρουν οι βουλευτές».

Τα μέλη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία:

Αν το υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να κινήσει άμεσα τη διαδικασία χαρακτηρισμού του φωτογραφικού υλικού ως ιστορικού τεκμηρίου ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002.
Αν το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να εξετάσει την άσκηση δικαιώματος προτίμησης από το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση μεταβίβασης ή δημοπράτησης, ώστε το υλικό να περιέλθει στην κυριότητα του κράτους και να ενταχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ή σε άλλο δημόσιο φορέα.
Αν, σε περίπτωση που το πρωτότυπο υλικό παραμείνει σε ιδιωτική κατοχή, θα διασφαλιστεί η ψηφιακή του αναπαραγωγή και η ελεύθερη δημόσια πρόσβαση, ώστε να ενταχθεί σε επίσημες δομές μνήμης και εκπαιδευτικά προγράμματα.
«Η προστασία της ιστορικής μνήμης αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένουν σαφή και συγκεκριμένη τοποθέτηση της κυβέρνησης για τις άμεσες ενέργειές της», καταλήγουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:31 Πάτρα: Συνελήφθη «ανεπιθύμητος» αλλοδαπός στο λιμάνι
8:23 Τέλος στην ταλαιπωρία: Από σήμερα δωρεάν τα ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο δίπλα σου
8:18 Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά
8:13 Σήμερα οι υπογραφές συμβάσεων Chevron – HELLENiQ Energy παρουσία Μητσοτάκη – Ξεκινούν οι έρευνες σε Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη
8:12 Στη Βουλή το θέμα με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
8:00 Διαρκής απαξίωση
7:59 Θανατηφόροα σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Ασπρόπυργο ένας 41χρονος
7:51 Σε εφαρμογή από σήμερα η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
7:41 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ
7:33 Πάτρα: Σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών για τη Λόρα
7:22 Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα
7:11 Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO
23:00 Μάλτα: Το νησί των ιπποτών
22:50 Ηράκλειο: Στο έλεος των ανέμων, ακυρώθηκαν πτήσεις
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
21:51 Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι
21:40 Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ