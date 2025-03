Στη Βραζιλία τουλάχιστον 11 νεκροί και 5 τραυματίες σε σύγκρουση επιβατικού βαν με νταλίκα

Τραγωδία στη Βραζιλία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση επιβατικού βαν με νταλίκα στην πολιτεία Μπαΐα της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα καθώς τα δύο οχήματα κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της ορεινής περιοχής Σαπάντα Ντιαμαντίνα, η οποία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

TRAGÉDIA NA BAHIA

Um trágico acidente ocorreu na tarde de domingo, 30 de março de 2025, na BR-242, próximo a Ruy Barbosa, no Piemonte do Paraguaçu, Bahia.

Onze pessoas da mesma família morreram após uma colisão entre uma van e uma carreta na localidade do Zuca.

O grupo… pic.twitter.com/Lk9c8KBH85

— Josias Pereira (@PrJopelim) March 31, 2025