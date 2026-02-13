Στιγμές χαλάρωσης για τους κολυμβητές της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Μετά το τέλος του Χειμερινού πρωταθλήματος κολύμβησης για τους μικρούς και λίγο πριν την έναρξη του Χειμερινού πρωταθλήματος των Παίδων-Κορασίδων και των Εφήβων-Νεανίδων, η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ έπρεπε λίγο να χαλαρώσει και να περάσει λίγες όμορφες στιγμές.

Η ευκαιρία βρέθηκε, λοιπόν, την Τσικνοπέμπτη και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και τα «δελφίνια της ΝΕΠ πέρασαν λίγο χρόνο, όλοι μαζί σαν ομάδα και χάρηκαν τις επιτυχίες των «μικρών» πριν δοθεί η σκυτάλη στους μεγάλους.

Το κολύμπι δεν είναι μόνο πισίνα. Είναι και στιγμές εκτός από αυτήν. Στιγμές που κάνουν τις φιλίες πιο δυνατές και τις ομάδες τις κάνουν οικογένεια. Γιατί στη ΝΕΠ το κολύμπι, η ομάδα είναι μια μεγάλη οικογένεια.

