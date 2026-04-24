Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη, 22 Απριλίου, ενέκρινε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του Αράξου.

Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία σήμερα βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σύμβασης παραχώρησης διάρκειας περί τα 40 έτη. Ο διαγωνισμός εκκινεί άμεσα και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και η δεύτερη στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών και των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα της χώρας.

Tα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία πρόκειται να αξιοποιηθούν μέσω ενός ενιαίου συνόλου περιουσιακών στοιχείων(cluster)είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.

Στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, το Υπερταμείο έχει ορίσει την τράπεζα Eurobank ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, το Γραφείο Δοξιάδη ως τεχνικό και κυκλοφοριακό σύμβουλο, την δικηγορική εταιρεία Μαρία Ι. Γκολφινοπούλου – Κατερίνα Α. Χριστοδούλου («Your Legal Partners» ή «YLP») και την δικηγορική εταιρεία Δρακόπουλος & Βασαλάκης («DVLaw») ως νομικούς συμβούλους σε σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συναλλαγή.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η απόφαση του Υπερταμείου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον αεροπορικό χάρτη της χώρας –και ειδικά για το αεροδρόμιο του Αράξου, που τελικά εντάχθηκε στο ενιαίο «πακέτο» παρά τις διαφορετικές εισηγήσεις που είχαν κατατεθεί. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί ότι δεν προκρίθηκε το σενάριο ξεχωριστού διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Δυτικής Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική πρόταση και επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Π», τοπικό επιχειρηματικό σχήμα, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, διευθύνοντα σύμβολο της Aldemar Resorts, είχε προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επένδυσης με στόχο μια πιο στοχευμένη ανάπτυξη του Αράξου. Ωστόσο, η επιλογή του Υπερταμείου για ενιαία αξιοποίηση των 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, δείχνει ότι προτιμήθηκε η λογική οικονομιών κλίμακας και συνδυαστικής ανάπτυξης.

Το αεροδρόμιο του Αράξου παραμένει ένα από τα λιγότερο ανεπτυγμένα της χώρας, με έντονη εποχικότητα. Η επιβατική του κίνηση στηρίζεται σε διεθνείς πτήσεις charter κατά τη θερινή περίοδο, εξυπηρετώντας τουριστικές ροές προς τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια -και μέχρι το 2025- η εικόνα είναι χαρακτηριστική, με σημαντική πτώση την περίοδο της πανδημίας, σταδιακή ανάκαμψη από το 2022 και μετά και επιστροφή σε επίπεδα κοντά ή ελαφρώς χαμηλότερα από τα προ πανδημίας μέχρι το 2024–2025.

Παρά την ανάκαμψη, το αεροδρόμιο εξακολουθεί να υπολειτουργεί σε σχέση με τις δυνατότητές του, κυρίως λόγω περιορισμένων υποδομών, έλλειψης τακτικών γραμμών και χαμηλής εμπορικής αξιοποίησης.

Η ένταξη του Αράξου στο cluster δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές. Το αεροδρόμιο διαθέτει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως εγγύτητα σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς (Ηλεία, Αχαΐα, Ολυμπία) αλλά και με το μεγάλο αστικό κέντρο της Πάτρας, δυνατότητα εξυπηρέτησης charter και low-cost πτήσεων και διαθέσιμο χώρο για ανάπτυξη υποδομών.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της παραχώρησης είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν προχωρήσει, όπως ο εκσυγχρονισμός του τερματικού σταθμού, η βελτίωση των υπηρεσιών προς επιβάτες, η αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων και η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Για τον Αραξο ειδικά, αυτό μεταφράζεται σε μια πολυαναμενόμενη μετάβαση από ένα υποαξιοποιημένο περιφερειακό αεροδρόμιο σε μια λειτουργική πύλη εισόδου για τον τουρισμό της Δυτικής Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



