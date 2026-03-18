Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Αριζόνα, όπου βρέθηκε μαζί με τα αδέρφια της, Αχιλλέα Ανδρέα και Κωνσταντίνο Αλέξιο.

18 Μαρ. 2026 11:15
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες βρέθηκε στην Αριζόνα των ΗΠΑ και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της μέσα από το Instagram. Μαζί της ήταν τα αδέρφια της, Αχιλλέας Ανδρέας και Κωνσταντίνος Αλέξιος, με τα τρία αδέρφια να φαίνεται πως απόλαυσαν τις στιγμές τους σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της αμερικανικής Δύσης.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιοποιήθηκαν, η 29χρονη εμφανίζεται στη λίμνη Πάουελ, την τεχνητή λίμνη στον ποταμό Κολοράντο που είναι γνωστή για τους χαρακτηριστικούς κόκκινους βράχους που την περιβάλλουν. Το σκηνικό έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στις φωτογραφίες, οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ συνεχίζει να κινείται με άνεση ανάμεσα σε ταξίδια, δημόσιες εμφανίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλωστε, η Μαρία Ολυμπία έχει ήδη συνδεθεί με τον χώρο της μόδας, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως μοντέλο και τον Ιούνιο του 2017 περπάτησε στην πασαρέλα για τον οίκο Dolce & Gabbana.

Η οικογένεια παραμένει δεμένη και συχνά κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μέλη της μοιράζονται προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά τους ή από ταξίδια στο εξωτερικό.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Μαρί Σαντάλ είχε μιλήσει για τη σημασία της παρουσίας των γονιών στη ζωή των παιδιών, λέγοντας πως η μητρότητα άλλαξε πλήρως την οπτική της. Όπως είχε εξομολογηθεί, στο σπίτι τους υπάρχει ένας άτυπος κανόνας χωρίς κινητά στο τραπέζι, τονίζοντας ότι αυτό που μένει στα παιδιά δεν είναι η τελειότητα, αλλά η ουσιαστική παρουσία και η προσοχή.

