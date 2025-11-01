Στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το προφίλ, οι πρώτες κινήσεις και οι δεσμοί με την οικογένεια Τραμπ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει σήμερα στην Αθήνα για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Γνωστή για τις στενές σχέσεις της με την οικογένεια Τραμπ, αναμένεται να δώσει το στίγμα της θητείας της μέσα από τη συμμετοχή της στο διατλαντικό φόρουμ ενέργειας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

Οι πρώτες κινήσεις στην Αθήνα

Με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το διπλωματικό πρωτόκολλο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καταφθάνει σήμερα στην ελληνική πρωτεύουσα. Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρώτο επίσημο δημόσιο βήμα της θα είναι το 6ο Συνέδριο “Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC)”, που διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας.

Η παρουσία της στο συνέδριο αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας φάσης συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της πράσινης μετάβασης.

Οι δεσμοί με τον Τραμπ και η δημόσια εικόνα της

Η Γκίλφοϊλ προτάθηκε για τη θέση της πρέσβειρας στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2024 από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Διατηρεί στενές σχέσεις με τον ίδιο και τον γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια.

Η γνωστή επιχειρηματίας Ελένη Μπούση, στενή φίλη της νέας πρέσβειρας, μίλησε δημόσια για εκείνη, τονίζοντας την ευφυΐα και το ενδιαφέρον της για την Ελλάδα:

«Δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Ήταν εισαγγελέας, πολιτική σχολιάστρια και άνθρωπος με πολλή αγάπη για τη χώρα σας. Θα δείτε πόσο διανοούμενη είναι και πόσο έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969. Ο πατέρας της ήταν Ιρλανδός μετανάστης και η μητέρα της, Πορτορικανή δασκάλα ειδικής αγωγής. Σπούδασε Νομική και υπηρέτησε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, όπου βραβεύτηκε για την αποτελεσματικότητά της.

Το 2004 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να εργάζεται στα αμερικανικά ΜΜΕ, αρχικά στο Court TV και έπειτα στο Fox News, όπου έγινε μία από τις πιο γνωστές πολιτικές σχολιάστριες του καναλιού.

Πέρα από την τηλεοπτική της καριέρα, έχει αναπτύξει ενεργό πολιτική δράση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στους κύκλους της Ουάσιγκτον.

Η επόμενη μέρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ αναμένεται να εστιάσει σε τομείς στρατηγικής συνεργασίας, όπως η ενέργεια, η ασφάλεια και οι επενδύσεις, δίνοντας προτεραιότητα στη διατλαντική σύμπραξη για μια ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.

Το επόμενο διάστημα θα διαμορφώσει την ατζέντα της, η οποία, όπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι, θα συνδυάζει πολιτική επιρροή, επικοινωνιακή ευελιξία και ισχυρούς διαύλους με την Ουάσιγκτον.

