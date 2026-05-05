Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως

Στη σύνοδο θα παραστoύν οι Γενικοί Γραμματείς των ενώσεων GO15 και Med-TSO κ.κ. Bruno Meyer και Angelo Ferrante, αντίστοιχα, στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι μερικών από τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς διεθνώς.

05 Μάι. 2026 13:10
Pelop News

Τη σύνοδο της ένωσης GO15, με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως, θα φιλοξενεί ο ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2026.

Με κεντρικό θέμα τις διασυνδέσεις και την ενεργειακή μετάβαση, οι εργασίες της συνόδου θα επικεντρωθούν στις κυριότερες εξελίξεις και προκλήσεις για τα ηλεκτρικά συστήματα, με έμφαση στην αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ, τις τεχνολογίες αποθήκευσης, την κλιματική κρίση, την ανθεκτικότητα των δικτύων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάπτυξη των Data Centers.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ ανακηρύχθηκε μόνιμο μέλος της GO15 στην ετήσια σύνοδο της ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ τον Οκτώβριο του 2025, κατά την οποία προαναγγέλθηκε η επόμενη συνάντηση των μελών της στην Αθήνα.

Με την ένταξή του στην GO15, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία στην ένωση που στοχεύει σε ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών, απέναντι σε κοινές προκλήσεις και τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα μέλη της GO15 διαχειρίζονται πάνω από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. Πρόκειται για τους Διαχειριστές από τις ΗΠΑ, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα, τις χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ) καθώς και τους Διαχειριστές της Κίνας State Grid Corporation of China (μέτοχος του ΑΔΜΗΕ) και South Grid China.

 

