Στην Αθήνα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για επαφές με Μητσοτάκη και Τασούλα

Στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό, στο πλαίσιο επαφών με την ελληνική πολιτική και πολιτειακή ηγεσία. Η παρουσία του στην Αθήνα περιλαμβάνει διαδοχικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, με πρώτο σταθμό το Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια το Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε προγραμματιστεί για τις 10.00 στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αναφερόταν στο επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού που δημοσιοποιήθηκε από την κυβέρνηση τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου εντάσσεται στις σημερινές επίσημες επαφές του στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η συνάντηση αυτή ήταν επίσης ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την 21η Απριλίου, με ώρα έναρξης 10.40.

Αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας – Μονακό

Κατά τις δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς του Μονακό με την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για σχέσεις αιώνων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα, στάθηκε στον κοινό μεσογειακό πολιτισμό, τον οποίο περιέγραψε ως πολιτισμό ειρήνης, συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.

Επαφές με πολιτικό και θεσμικό ενδιαφέρον

Η παρουσία του στην Αθήνα αποκτά και θεσμικό ενδιαφέρον, καθώς οι συναντήσεις του πραγματοποιούνται με την κορυφή της εκτελεστικής και της πολιτειακής εξουσίας της χώρας. Η διπλή αυτή επαφή, με τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνει πολιτικό βάρος στην επίσκεψη και αναδεικνύει τη σημασία των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτή η αποτίμηση προκύπτει από το επίπεδο των επαφών που έχουν προγραμματιστεί επισήμως.

Το στίγμα της επίσκεψης

Αν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά όλα τα θέματα που τέθηκαν στις συναντήσεις, το πλαίσιο των δημόσιων αναφορών δείχνει ότι η επίσκεψη δίνει έμφαση στους ιστορικούς δεσμούς, στη μεσογειακή ταυτότητα και στη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας σε υψηλό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρίγκιπα Αλβέρτου εστίασαν στις κοινές αναφορές Ελλάδας και Μονακό ενισχύει αυτή την εικόνα.

