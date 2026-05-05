Στην Αθήνα ο Τραμπ με κορυφαίους αξιωματούχους εντός 2026 – Σταθμός πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η επίσκεψη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει της έκτακτης συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία.

05 Μάι. 2026 17:24
Pelop News

Επίσκεψη υψηλού επιπέδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026 στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Αθήνα.

Παράλληλα, τον Ιούλιο αναμένεται επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την επίσκεψη να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών ενόψει της έκτακτης συνόδου του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία. Η ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό πριν τη μετάβαση της αμερικανικής αποστολής στη Σύνοδο Κορυφής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε προαναγγείλει από τον Φεβρουάριο την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τις διμερείς σχέσεις.

Γεωπολιτικό βάρος και στρατηγικές συζητήσεις

Η συγκυρία της επίσκεψης αποκτά αυξημένη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία της αμερικανικής ηγεσίας στην Αθήνα αναμένεται να συνοδευτεί από συζητήσεις για ζητήματα άμυνας, ενεργειακής ασφάλειας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, λειτουργώντας ως στρατηγικός κόμβος για τη Δύση σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων.

Συμβολισμός και διμερείς σχέσεις

Η επίσκεψη συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, προσδίδοντας επιπλέον συμβολικό χαρακτήρα στις επαφές.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του Αμερικανού προέδρου και κορυφαίων αξιωματούχων στην Αθήνα επιβεβαιώνει την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σε ένα περιβάλλον όπου η ευρύτερη περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

