Στην εκκλησία με... τροχόσπιτο: Ο πιο πρωτότυπος γάμος στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Ενας γάμος διαφορετικός από τους άλλους, γεμάτος χιούμορ, συναίσθημα και έντονο προσωπικό στίγμα, τελέστηκε το περασμένο Σάββατο στο νέο Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ο Κυριάκος Λίτσιος και η Ελισάβετ Πάτση ένωσαν τις ζωές τους, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα μοναδικό στιγμιότυπο που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο γαμπρός, μηχανοδηγός στον ΟΣΕ, και η νύφη, παιδαγωγός, επέλεξαν να γιορτάσουν τον γάμο τους με τρόπο αυθεντικό και απόλυτα ταιριαστό στον χαρακτήρα τους. Κουμπάροι τους στάθηκαν ο Συμεών Οικονόμου και ο Στέργιος Στεφανόπουλος, ενώ όλη τη διοργάνωση του πρωτότυπου γάμου ανέλαβε ο εξάδελφος της νύφης, Κώστας Βικάτος.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε με την άφιξη του γαμπρού στον ναό. Αντί για πολυτελές αυτοκίνητο, ο Κυριάκος κατέφθασε, ευτυχώς όχι με… τρένο, αλλά με… τροχόσπιτο! Από το οποίο ξεπρόβαλε χαμογελαστός, κλέβοντας τις εντυπώσεις και προκαλώντας αυθόρμητα χαμόγελα και χειροκροτήματα. Κατά τη διαδρομή προς τον Αγιο Ανδρέα, το τροχόσπιτο είχε μετατραπεί σε σκηνικό για το τελευταίο εργένικο πάρτι του, με τους πιο στενούς του φίλους στο πλευρό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή του τροχόσπιτου δεν ήταν τυχαία. Το νεόνυμφο ζευγάρι αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια με τροχόσπιτο, έναν τρόπο ζωής που συμβολίζει την ελευθερία, τη συντροφικότητα και τη χαρά της κοινής πορείας.

Ετσι, η πρωτότυπη αυτή άφιξη αποτέλεσε έναν τρυφερό και συμβολικό πρόλογο στη νέα τους ζωή, προαναγγέλλοντας μια διαδρομή γεμάτη αγάπη, εμπειρίες και όμορφα ταξίδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



