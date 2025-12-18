Στην εκκλησία με… τροχόσπιτο: Ο πιο πρωτότυπος γάμος στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Ο Κυριάκος Λίτσιος και η Ελισάβετ Πάτση ένωσαν τις ζωές τους

Στην εκκλησία με... τροχόσπιτο: Ο πιο πρωτότυπος γάμος στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Το τροχόσπιτο του γαμπρού, στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα!!
18 Δεκ. 2025 15:00
Pelop News

Ενας γάμος διαφορετικός από τους άλλους, γεμάτος χιούμορ, συναίσθημα και έντονο προσωπικό στίγμα, τελέστηκε το περασμένο Σάββατο στο νέο Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ο Κυριάκος Λίτσιος και η Ελισάβετ Πάτση ένωσαν τις ζωές τους, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ένα μοναδικό στιγμιότυπο που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο γαμπρός, μηχανοδηγός στον ΟΣΕ, και η νύφη, παιδαγωγός, επέλεξαν να γιορτάσουν τον γάμο τους με τρόπο αυθεντικό και απόλυτα ταιριαστό στον χαρακτήρα τους. Κουμπάροι τους στάθηκαν ο Συμεών Οικονόμου και ο Στέργιος Στεφανόπουλος, ενώ όλη τη διοργάνωση του πρωτότυπου γάμου ανέλαβε ο εξάδελφος της νύφης, Κώστας Βικάτος.

Στην εκκλησία με... τροχόσπιτο: Ο πιο πρωτότυπος γάμος στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Ο γαμπρός, τη στιγμή που ξεπροβάλλει χαμογελαστός από το… τροχόσπιτο!

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε με την άφιξη του γαμπρού στον ναό. Αντί για πολυτελές αυτοκίνητο, ο Κυριάκος κατέφθασε, ευτυχώς όχι με… τρένο, αλλά με… τροχόσπιτο! Από το οποίο ξεπρόβαλε χαμογελαστός, κλέβοντας τις εντυπώσεις και προκαλώντας αυθόρμητα χαμόγελα και χειροκροτήματα. Κατά τη διαδρομή προς τον Αγιο Ανδρέα, το τροχόσπιτο είχε μετατραπεί σε σκηνικό για το τελευταίο εργένικο πάρτι του, με τους πιο στενούς του φίλους στο πλευρό του.

Στην εκκλησία με... τροχόσπιτο: Ο πιο πρωτότυπος γάμος στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου

Το όμορφο ζευγάρι των νεονύμφων

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή του τροχόσπιτου δεν ήταν τυχαία. Το νεόνυμφο ζευγάρι αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια με τροχόσπιτο, έναν τρόπο ζωής που συμβολίζει την ελευθερία, τη συντροφικότητα και τη χαρά της κοινής πορείας.

Ετσι, η πρωτότυπη αυτή άφιξη αποτέλεσε έναν τρυφερό και συμβολικό πρόλογο στη νέα τους ζωή, προαναγγέλλοντας μια διαδρομή γεμάτη αγάπη, εμπειρίες και όμορφα ταξίδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:20 «Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη
18:09 «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό
18:00 Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης
17:55 Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου
17:46 Ισλαμικό Κράτος: Χαρακτηρίζει «πηγή υπερηφάνειας» τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας
17:34 ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων
17:27 Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα
17:24 Ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος: ένα αναχρονιστικό εργαλείο σε μια ψηφιακή οικονομία
17:16 Χειμερινές αποδράσεις στα βουνά της Ελλάδας: Προορισμοί με χιόνι, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες
17:13 «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
17:08 Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές
17:00 Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
16:52 Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL
16:41 Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»
16:32 Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»
16:24 Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης
16:16 Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»
16:08 Η Αποκέντρωση είναι  πρόοδος 
16:00 Το «ατόπημα» του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με το Καρναβάλι της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ