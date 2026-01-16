Στην Ελλάδα η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, πότε θα γίνει η κηδεία

Η πριγκίπισσα Ειρήνη απεβίωσε, στην Μαδρίτη, την ώρα που στο Τατόι, τελείτο το τριετές μνημόσυνο του αδεφλού της Κωνσταντίνου.

Στην Ελλάδα η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, πότε θα γίνει η κηδεία
16 Ιαν. 2026 9:00
Pelop News

H πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδερφή της βασίλισσας και βασιλομήτορος Σοφίας της Ισπανίας και του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15/01/2026,  στην Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola, η πριγκίπισσα θα ταφεί τη Δευτέρα, 19/01/2026, στο Τατόι, δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα θα γίνει μία ιδιωτική τελετή για την οικογένεια στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού Ζαρζουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης.

Το Σάββατο, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στη Μητρόπολη, και θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή στο παλάτι της Θαρθουέλα, την ίδια ώρα, που στο Τατόι, μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι είχαν συγκεντρωθεί για το τριετές μνημόσυνο του Κωνσταντίνου.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη με τα αδέλφια της Σοφία και Κωνσταντίνο

Μια βαθιά πνευματική γυναίκα

Η πριγκίπσσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της σε πνευματικές αναζητήσεις και σε ανθρωπιστικές δράσεις.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της.

Η πίστη ήταν ένα τακτικό θέμα στις συζητήσεις της, όπως και η μουσική, η φιλοσοφία και οτιδήποτε σχετίζεται με σχολές σκέψης που στόχευαν στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών.

