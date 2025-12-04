Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»

Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει αποξενωθεί από την κόρη του Μέγκαν Μαρκλ μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τρίτη (02.12.2025). Την επόμενη ημέρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση περίπου τριών ωρών και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

04 Δεκ. 2025 12:37
Pelop News

Στην εντατική νοσηλεύεται ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, όπως δήλωσε ο γιος του, έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις Φιλιππίνες.

Τώρα θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου. Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, είπε: «Πήγα τον μπαμπά σε ένα νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μας, του έκαναν διάφορες εξετάσεις και οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο».

«Μας μετέφεραν με ασθενοφόρο σε ένα πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης. Ο μπαμπάς μου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ζητάω από όλους να τον έχουν στη σκέψη τους».

Η κόρη του Τόμας, Σαμάνθα, 61 ετών, είπε ότι η πίεση των τελευταίων ετών είχε επηρεάσει τον πατέρα της και είχε επιδεινώσει την υγεία του. «Είναι ένας δυνατός άνθρωπος, αλλά έχει περάσει τόσα πολλά. Προσεύχομαι να είναι αρκετά δυνατός για να επιβιώσει από αυτό». «Ο πατέρας μου έχει περάσει δύο καρδιακές προσβολές, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και έναν σεισμό. Ελπίζω να τα καταφέρει».

Ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Υπέστη δύο καρδιακές προσβολές την παραμονή του γάμου της κόρης του, οι οποίες τον εμπόδισαν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο στο Λος Άντζελες για να πάει στο Λονδίνο. Ο βασιλιάς Κάρολος τελικά συνόδευσε τη Μέγκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ και η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του ως «το πιο ευγενικό πράγμα που έχει κάνει. Θα του είμαι για πάντα υπόχρεος».

 

Ο Τομ Μαρκλ Τζούνιορ, 59 ετών, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα του πατέρα του από τότε που υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο, δήλωσε: «Η μόνη μου επιθυμία είναι η Μέγκαν να δείξει στον πατέρα μου λίγη συμπόνια. Κυριολεκτικά παλεύει για τη ζωή του».

Χθες Τετάρτη (03.12.2025), η Mέγκαν Μαρκλ κυκλοφόρησε την εορταστική έκδοση της εκπομπής της στο Netflix «With Love, Meghan», στην οποία τόνισε τη σημασία της οικογένειας και των φίλων.

