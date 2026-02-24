Στην Ιταλία οπαδός μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του μετά από διχαστική απόφαση του VAR!

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς επίθεσης

24 Φεβ. 2026 19:58
Πραγματικά πρόκειται για απίστευτο περιστατικό:Οπαδός της Νάπολι στην Ιταλία μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του μετά από διχαστική απόφαση του VAR.

Ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Νάπολη, μετά από έντονη αντιπαράθεση που προκλήθηκε ενώ παρακολουθούσαν έναν αγώνα της Νάπολι για τη Serie A, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Unione Sarda, ο άνδρας απογοητεύτηκε καθώς η ομάδα του ηττήθηκε 2-1 από την Αταλάντα την Κυριακή. Μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR ο άνδρας φώναζε και έβριζε.

Η 35χρονη σύζυγός του θεώρησε ότι τα λόγια του ήταν εναντίον της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς. Η γυναίκα αρχικά πέταξε ένα ψαλίδι που δεν τον χτύπησε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα κουζινομάχαιρο, τραυματίζοντας τον άνδρα στην αριστερή πλευρά.

Ο τραυματίας κάλεσε την αστυνομία, ενώ η σύζυγός του φέρεται να πέταξε και άλλα μαχαίρια μέσα στο σπίτι, ένα από τα οποία καρφώθηκε σε τοίχο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς επίθεσης.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ospedale del Mare, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η Νάπολι, τρέχουσα πρωταθλήτρια Ιταλίας, βρίσκεται τρίτη στη Serie A, τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Μίλαν και 14 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

