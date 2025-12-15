Στην κεντρική πλατεία Λάρισας οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας – Συγκέντρωση ενόψει δικαστηρίου

Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας πραγματοποιούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, με αφορμή τη σημερινή εκδίκαση υπόθεσης δύο συναδέλφων τους που κατηγορούνται για επεισόδια κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

15 Δεκ. 2025 14:36
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η συγκέντρωση των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που συνεχίζονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Η παρουσία των αγροτών συνδέεται με τη σημερινή, εξ αναβολής, εκδίκαση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δύο αγροτών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αγρότες παραμένουν στην πλατεία με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους που οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ αναμένουν την απόφαση της έδρας. Παράλληλα, διατυπώνεται αίτημα να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος όσων συμμετέχουν στις δράσεις.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των κλιμακούμενων δράσεων των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι δηλώνουν ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους και την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

