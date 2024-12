Στην οικογένεια Αντετοκούνμπο το Village Cinema Ρέντη, τι λέει ο Γιάννης

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, σε συνεργασία με ομάδα επενδυτών, απέκτησε το Village Shopping & More στο Ρέντη, μια επένδυση ύψους 14,1 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας Renti to Go Μονοπρόσωπη ΑΕ. Το ακίνητο, έκτασης 36 στρεμμάτων και με κτίρια συνολικής επιφάνειας 49.000 τ.μ., φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το Village Cinema και λειτουργεί ως κέντρο ψυχαγωγίας.

Η επένδυση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει συναισθηματική και επιχειρηματική αξία, καθώς αφορά μια περιοχή όπου μεγάλωσε μαζί με τα αδέλφια του. Το όραμα της οικογένειας περιλαμβάνει την αναβάθμιση του χώρου σε ένα πρότυπο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας, εστιάζοντας στη δημιουργία εμπειριών για οικογένειες και νέους, καθώς και στην προώθηση του αθλητισμού.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε τον συναισθηματικό δεσμό με την περιοχή, ενώ ο Ηλίας Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Sterner Stenhus, υπογράμμισε τη στρατηγική συνεργασία για την αναζωογόνηση του χώρου. Η Premia Properties, η οποία συμμετέχει στη συμφωνία, επιβεβαίωσε ότι η επένδυση θα ενισχύσει τη διασπορά και τα έσοδά της.

Η ανακοίνωση για την εξαγορά

Η PREMIA Properties A.E.E.A.Π. (“Premia”) ανακοινώνει ότι στις 3.12.2024 η εταιρία Renti to Go Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Αγοράστρια») απέκτησε το 100% των μετοχών της Trivillage Developments Greece Single Member S.A. («Trivillage»), η οποία έχει στην κατοχή και εκμετάλλευση της το εμπορικό κέντρο Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής («Ακίνητο»), έναντι τιμήματος € 14,1 εκατομμυρίων.

Η Αγοράστρια αποτελεί ένα joint venture σχήματος ιδιωτών επενδυτών στο οποίο συμμετέχουν: ο Ηλίας Γεωργιάδης (μέσω της Sterner Stenhus Greece), η οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Premia Properties (μέσω θυγατρικής), ο Γιώργος Πάνου, o Γιάννης Κωνσταντίνου (κάτοικος ΗΠΑ) και ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου (κάτοικος Σουηδίας).

Το Ακίνητο διαθέτει μικτή επιφάνεια κτισμάτων 49 χιλιάδων τ.μ. επί οικοπέδου 36 στρεμμάτων και σήμερα λειτουργεί ως entertainment park με βασικό μισθωτή την Village Cinema.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ηλία Γεωργιάδη έχει στόχο να αναβαθμίσει το γνωστό συγκρότημα και να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center (κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) και ένα σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου παρότι είναι σε καλό επίπεδο θα αναβαθμιστούν άμεσα.

Θέλουμε να ευχαριστούμε την τράπεζα EUROBANK για την υποστήριξη και την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου project καθώς και την CBRE για τις συμβουλευτικές της

υπηρεσίες.

