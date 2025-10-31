Στην Ολλανδία καταγγελία του ηγέτη της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς για τις εκλογές, ΒΙΝΤΕΟ

Ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα μήνυμα που αναφέρει ότι περισσότερες από 100 ψήφοι δεν καταχωρήθηκαν στο Μάαστριχτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλες κοινότητες

31 Οκτ. 2025 21:36
Pelop News

Παρατυπίες», μη επιβεβαιωμένες, στις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία ισχυρίζεται ότι έγιναν ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς. Ο βασικός αντίπαλός του, ο Ρομπ Γέτεν του κεντρώου κόμματος D66, ανακοίνωσε τη νίκη του, με μικρή διαφορά την Παρασκευή (31.10.2025).

Σουδάν: Παραστρατιωτικοί συνέλαβαν μαχητές τους, που κατηγορούνται για σφαγές αμάχων

Το πρακτορείο ειδήσεων ANP, που καταχωρεί και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από τις εθνικές εκλογές στην Ολλανδία, μετέδωσε νωρίτερα ότι το κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV) δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά του από το D66, καθώς απομένουν να καταμετρηθούν ελάχιστες ψήφοι ακόμη.

Αμέσως μετά ο Βίλντερς ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα μήνυμα που αναφέρει ότι περισσότερες από 100 ψήφοι δεν καταχωρήθηκαν στο Μάαστριχτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλες κοινότητες. Σε άλλο μήνυμα ισχυρίζεται ότι 15 κάλπες γεμάτες με ψηφοδέλτια εξαφανίστηκαν από Ζάανσταντ, κοντά στο Άμστερνταμ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα μηνυμάτων αυτού του είδους, από όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι αληθή, όμως θα ήταν καλό να γίνει έρευνα», είπε ο Βίλντερς.

Σε άλλο στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας HackDefense, που ανέλαβε να κάνει δοκιμές στο λογισμικό που καταμετρά τις ψήφους, ήταν μέλος του κόμματος D66 του Γέτεν. «Αυτό το μήνυμα είναι σωστό;», ρώτησε ο Βίλντερς.

Η εταιρεία HackDefense έκανε δοκιμές στο λογισμικό το 2021 και το 2023, στις προηγούμενες εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Βίλντερς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Εκλογικής Επιτροπής (Kiesraad). Για τις ευρωεκλογές του 2024 και τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Οκτωβρίου η Kiesraad ανέθεσε τον έλεγχο σε μία άλλη εταιρεία.

Απομένει ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι μίας εκλογικής περιφέρειας και των Ολλανδών που κατοικούν στο εξωτερικό. Το D66 προηγείται του PVV με πολύ μικρή διαφορά, 15.155 ψήφων.

Τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 7 Νοεμβρίου.
