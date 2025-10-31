Στην Ολλανδία καταγγελία του ηγέτη της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς για τις εκλογές, ΒΙΝΤΕΟ

Παρατυπίες», μη επιβεβαιωμένες, στις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία ισχυρίζεται ότι έγιναν ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς. Ο βασικός αντίπαλός του, ο Ρομπ Γέτεν του κεντρώου κόμματος D66, ανακοίνωσε τη νίκη του, με μικρή διαφορά την Παρασκευή (31.10.2025).

Το πρακτορείο ειδήσεων ANP, που καταχωρεί και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από τις εθνικές εκλογές στην Ολλανδία, μετέδωσε νωρίτερα ότι το κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV) δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά του από το D66, καθώς απομένουν να καταμετρηθούν ελάχιστες ψήφοι ακόμη.

Αμέσως μετά ο Βίλντερς ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα μήνυμα που αναφέρει ότι περισσότερες από 100 ψήφοι δεν καταχωρήθηκαν στο Μάαστριχτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλες κοινότητες. Σε άλλο μήνυμα ισχυρίζεται ότι 15 κάλπες γεμάτες με ψηφοδέλτια εξαφανίστηκαν από Ζάανσταντ, κοντά στο Άμστερνταμ.

Het regent van dit soort berichten uit het hele land geen idee of het allemaal waar is maar goed als het zou worden onderzocht. pic.twitter.com/1oXsbOYaOJ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 31, 2025

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα μηνυμάτων αυτού του είδους, από όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι αληθή, όμως θα ήταν καλό να γίνει έρευνα», είπε ο Βίλντερς.

Σε άλλο στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας HackDefense, που ανέλαβε να κάνει δοκιμές στο λογισμικό που καταμετρά τις ψήφους, ήταν μέλος του κόμματος D66 του Γέτεν. «Αυτό το μήνυμα είναι σωστό;», ρώτησε ο Βίλντερς.

In 2023 claimde Wilders een kwartier na de exitpoll al de overwinning. 🧐Wachten op de officiële uitslag van de kiesraad was toen niet nodig. Ook waren er toen geen valse verdachtmakingen van Geert over het mogelijk sjoemelen met #stemmen 🎬Dat is het spel van extremisten. pic.twitter.com/ISsiwiod3f — dr. Marina (@mmeeuw) October 31, 2025

A centre-left party looks likely to emerge as the biggest winner in the Dutch national elections. The D66 party, led by Rob Jetten, performed well at the expense of Geert Wilders’ anti-Islam populists and the openly gay 38-year-old is poised to become prime minister. pic.twitter.com/hSZ1R62pTI — Channel 4 News (@Channel4News) October 30, 2025

Η εταιρεία HackDefense έκανε δοκιμές στο λογισμικό το 2021 και το 2023, στις προηγούμενες εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Βίλντερς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Εκλογικής Επιτροπής (Kiesraad). Για τις ευρωεκλογές του 2024 και τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Οκτωβρίου η Kiesraad ανέθεσε τον έλεγχο σε μία άλλη εταιρεία.

Απομένει ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι μίας εκλογικής περιφέρειας και των Ολλανδών που κατοικούν στο εξωτερικό. Το D66 προηγείται του PVV με πολύ μικρή διαφορά, 15.155 ψήφων.

Τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 7 Νοεμβρίου.

