Στην «Π» ο Σύμβουλος Πρέσβης της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι: «Συνηθισμένες οι είσοδοι ρωσικών drones»

Στην Πάτρα βρέθηκε, συμμετέχοντας στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, ο Δρ. Νικόλαος Βλαχάκης, σύμβουλος πρέσβης Α΄ για τη Δημόσια Διπλωματία στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Μίλησε στην «Π» για την πρόσφατη γεωπολιτική ένταση στα σύνορα του ΝΑΤΟ, ιδίως στη Ρουμανία, λόγω παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Καθώς επίσης και για την στρατηγική σημασία του «Κάθετου Πολυτροπικού Αξονα» που σχεδιάζεται μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Ο Δρ. Βλαχάκης, όντας στη Ρουμανία τα τελευταία τρία χρόνια, παρέχει μια πιο μετριοπαθή και αναλυτική οπτική, τονίζοντας ότι «τα περιστατικά εισόδου drones σε ρουμανικό έδαφος στις συνοριακές περιοχές δεν είναι καινούργια. Εχουν παρατηρηθεί κατ’ επανάληψη κατά τα 2,5 χρόνια του πολέμου, μερικές φορές μάλιστα έχουν βρεθεί και συντρίμμια. Παρά την ενεργοποίηση ειδοποίησης προς τους κατοίκους, οι συνομιλίες μου με ανθρώπους στην περιοχή δεν κατέδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία».

Ο Δρ. Βλαχάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, καθώς ο πόλεμος δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα στις χώρες που μοιράζονται εκτεταμένα σύνορα με την Ουκρανία, όπως η Ρουμανία.

Αναφερόμενος στη νέα φάση της σύγκρουσης, επισημαίνει ότι «μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η σύγκρουση εισέρχεται σε μια νέα ποιοτικά φάση: «Η διπλωματία πρέπει να έχει τον πρωτεύοντα λόγο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ουκρανική πλευρά επιδιώκει λογικά μια πιο ενεργή ανάμειξη των νατοϊκών συμμάχων, δεδομένης της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει».

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Σε ό,τι αφορά στον κάθετο πολυτροπικό άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, τόνισε ότι «πρόκειται για μια εξαιρετική ιδέα, που στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού χώρου υποδομών μεταξύ των τριών χωρών, οι οποίες αποτελούν την ευρωπαϊκή πλευρά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (μέλη ΕΕ και ΝΑΤΟ). Η ιδέα έχει εκφραστεί από την Ελλάδα, έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο πρωθυπουργών και γίνονται προσπάθειες για την υλοποίησή της. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο που θα απαιτήσει χρόνο. Κεντρικός στόχος είναι να φέρει τις τρεις χώρες πιο κοντά, βελτιώνοντας τις υποδομές και διευκολύνοντας την κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και εμπορευμάτων.

Το φιλόδοξο αυτό έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού χώρου υποδομών (ενεργειακών, μεταφορικών, ψηφιακών) που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τη διασύνδεση και την κινητικότητα κεφαλαίων, εμπορευμάτων και ανθρώπων, με άμεσα οφέλη για τον τουρισμό και το εμπόριο.

Η υλοποίηση του άξονα αναμένεται να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα:

• Τουρισμός: «Η Ελλάδα δέχεται ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες από τη Ρουμανία, οι οποίοι επιθυμούν να επισκέπτονται τη χώρα και εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ελληνική φιλοξενία. Η βελτίωση των υποδομών θα διευκολύνει περαιτέρω αυτή τη ροή»

• Εμπόριο: «Θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπορευμάτων από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τα βόρεια, φτάνοντας μέχρι και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας».

• Περιφερειακή Ανάπτυξη: «Το έργο αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η Μολδαβία είναι πλέον υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ. Καλύπτει ένα υφιστάμενο κενό υποδομών στην ευρύτερη περιοχή».

