Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία

03 Φεβ. 2026 16:14
Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης που περιλαμβάνει περιοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης, αλλά και παρουσία σε κομματική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

Νωρίτερα, ο υπουργός έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου πραγματοποιεί αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών, όπως η δημιουργία νέας πτέρυγας για ογκολογικούς ασθενείς, έργο που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος «Λάτση».

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε αναλυτικά από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Δημήτρη Μπάκο, καθώς και από μέλη της διοίκησης, για την πορεία των έργων και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την οποία διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, καλώντας φορείς και σωματεία να συμμετάσχουν.

Στις 16:30, ο υπουργός Υγείας αναμένεται να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Συγκροτήματος Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, ένα έργο που ενισχύει σημαντικά τις παρεχόμενες ογκολογικές υπηρεσίες στην περιοχή.

Η περιοδεία του κ. Γεωργιάδη θα ολοκληρωθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου η Διοικήτρια Ασπασία Ρηγοπούλου θα παρουσιάσει τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, η προμήθεια εξειδικευμένου αναισθησιολογικού εξοπλισμού για τη διενέργεια εξετάσεων σε παιδιά με μαγνητικό τομογράφο, καθώς και η αποκατάσταση κρίσιμων χώρων που είχαν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά.

Στις 18:30, ο υπουργός Υγείας θα παραστεί στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, στον πολυχώρο «Royal», όπου αναμένεται να απευθύνει ομιλία.

