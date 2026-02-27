Στην Πάτρα σήμερα ο Χρίστος Δήμας

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή 27/02/2026 υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνίων Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην τελετή των εγκαινίων της 9ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2026. που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί έως και την Κυριακή 1/03/ 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» και ελεύθερη είσοδο.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί μουσικά με συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής «Anima mea» του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της Έκθεσης, η οποία από το 2012 έχει καθιερωθεί ως θεσμός-ορόσημο για τη σύνδεση του ερευνητικού με τον παραγωγικό τομέα. Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων, νεοφυών σχημάτων και θεσμικών φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον στρατηγικό ρόλο της διοργάνωσης για το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο μέσα από την Patras IQ αναδεικνύει το ερευνητικό του έργο, ενισχύει την εξωστρέφεια και δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με την αγορά και τη βιομηχανία.

Η Έκθεση λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, διευκολύνοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εφαρμοσμένη τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η Patras IQ αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον και ενδυναμώνοντας τη θέση της Πάτρας ως περιφερειακού κόμβου έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

«Είναι χαρά και τιμή μας που παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστου Δήμα θα δοθεί η επίσημη έναρξη της Patras IQ την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. ενώ το κλείσιμο θα γίνει παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δημήτρη Τερζή την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, ο οποίος είναι και απόφοιτος του Πανεπιστημίου μας.»

Μεταξύ άλλων ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Kαθηγητής Χρήστος Μπoύρας τόνισε: «Πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο η λειτουργία ενός ενιαίου ερευνητικού κέντρου που θα συμπληρώνει το οικοσύστημα και μία ζώνη καινοτομίας με ειδικά φορολογικά κίνητρα για να επενδύσουν χωρίς φόβο οι επιχειρήσεις».

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τακτικό Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ

«Για μας η Πάτρα αποτελεί μια Μητρόπολη γνώσης και έρευνας ικανή να στηρίξει έναν ισχυρό πόλο καινοτομίας στην Ελλάδα, όχι μόνο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον ώστε να προσελκύσει καινοτόμες λύσεις… Γι’ αυτό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η προσπάθειά μας για ενίσχυση της καινοτομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων είναι διαρκής».

Καθηγητής Βασίλειος Βερύκιος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Patras IQ

«Ως Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω της 9ης PatrasIQ στοχεύουμε στην άμεση επαφή με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ποιες τεχνολογίες αναπτύσσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ποια προβλήματα προσπαθούν να λύσουν, όπως και ποιες δεξιότητες αναζητούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, προκειμένου να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων ερευνητικών κατευθύσεων κ.ο.κ.»

Καθηγητής Δημήτριος Μούρτζης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Patras IQ

«Προσπαθούμε να ανοίξουμε την Patras IQ, προς τα έξω, σε διεθνείς οργανισμούς. Στο συνεδριακό πρόγραμμα φιλοξενούνται sessions με συνέδρους που έρχονται από την Ευρώπη και από άλλα μέρη του κόσμου».

Η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.

