Στην Πάτρα σήμερα ο Κώστας Κυρανάκης για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, στα γραφεία της ΔΕΕΠ Αχαΐας (Κορίνθου 273Γ). Η ΔΕΕΠ Αχαΐας καλεί τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να παραστούν στην εκδήλωση.

04 Οκτ. 2025 9:27
Pelop News

Με στόχο να μιλήσει για την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί σήμερα στην Πάτρα ο Κώστας Κυρανάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είναι ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης της ΔΕΕΠ και αναμένεται να αναφερθεί τόσο στην ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας όσο και στις πολιτικές προκλήσεις του σήμερα, χωρίς να αποκλείεται να σχολιάσει και θέματα που «καίνε» την Αχαΐα, όπως είναι η έλευση του τρένου.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ που θα γίνουν στις 23 Νοεμβρίου, η τοπική οργάνωση προγραμματίζει και άλλες εκδηλώσεις στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», στην Αχαΐα θα βρεθεί στις 15 Οκτωβρίου ο γραμματέας ΠΕ της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας.

Ο Κώστας Σκρέκας θα μιλήσει σε κεντρική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αχαΐας που θα γίνει στην Αιγιάλεια, με αφορμή τη συμπλήρωση 51 ετών της ΝΔ.
