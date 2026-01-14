Στην Πάτρα το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο

Στην Πάτρα θα διεξαχθεί το Final -4 του Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης ανδρών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο «Αντώνης Πεπανός» το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου.

Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο θα προκριθούν από τους προημιτελικούς της 4ης Φεβρουαρίου που είναι:

ΑΝΟ Γλυφάδας – Πανιώνιος, Παναθηναϊκός-ΝΟ Βουλιαγμένης, ΠΑΟΚ- Απόλλων Σμύρνης και Υδραϊκός-Ολυμπιακός. Στις 27/2 θα διεξαχθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 28/2 ο τελικός.

