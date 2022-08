Στην Ταϊβάν η Νάνσι Πελόζι – Το πρώτο μήνυμά της – Ηχούν σειρήνες στην Κίνα

Η πολυθρύλητη επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά, παρά τις οξύτατες αντιδράσεις της Κίνας, η οποία όμως φαίνεται να τραβά το σκοινί.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τη Νάνσι Πελόζι στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, έχει ήδη προσγειωθεί.

Σαφές μήνυμα προς την Κίνα επεφύλασσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, κατά την άφιξή της στην Ταϊβάν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου αμερικανού αξιωματούχου στο κράτος – που δεν αναγνωρίζει η Κίνα- εδώ και 25 χρόνια.

«Η αλληλεγγύη των ΗΠΑ πιο σημαντική από ποτέ»

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου μας στην Ταϊβάν τιμά την ακλόνητη δέσμευση της Αμερικής να υποστηρίξει τη ζωντανή δημοκρατία της Ταϊβάν», είπε η Πελόζι σε δήλωση λίγο μετά την προσγείωση του αεροσκάφους που την μετέφερε.

«Η αλληλεγγύη της Αμερικής προς τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική σήμερα από ποτέ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά.

Παρακολουθείστε εικόνα ζωντανά από την Ταϊπέι:

Μόλις το αεροσκάφος της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων γνωστοποίησε πως θα προσγειωθεί στην Ταϊπέι, άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες στην Κινεζική επαρχία Fujian, που βρίσκεται απέναντι από την Ταϊβάν.

Μάλιστα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μαχητικά αεροσκάφη κατευθύνονται προς τα στενά της Ταϊβάν, χωρίς να ανακοινωθεί ούτε ο προορισμός τους, ούτε ο σκοπός τους.

Δεκάδες πολίτες της Ταϊβάν – ορκισμένης εχθρού της Κίνας – έχουν περικυκλώσει το αεροδρόμιο, για να υποδεχθούν τη Νάνσι Πελόζι.

There are a lot of people outside #Taipei Airport waiting for Nancy Pelosi’s plane to land. pic.twitter.com/Z8TJ2BxKEm

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022