Στην τελική ευθεία η μάχη για τα κόκκινα δάνεια: Απόφαση-ορόσημο στον Άρειο Πάγο για τους τόκους

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τα «κόκκινα» δάνεια των οφειλετών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, με τη Διάσκεψη της Ολομέλειας του Άρειος Πάγος να συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, κεκλεισμένων των θυρών.

Το ανώτατο δικαστήριο καλείται να αποφασίσει εάν οι οφειλόμενοι τόκοι θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση που έχει οριστεί δικαστικά ή επί του συνολικού ποσού του δανείου. Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού είναι κομβική, καθώς επηρεάζει άμεσα το ύψος της τελικής οφειλής και τη δυνατότητα αποπληρωμής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισηγητής της υπόθεσης, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας, αναμένεται να ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενος οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Η εισήγησή του κινείται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνη που είχε διατυπωθεί ένα χρόνο νωρίτερα από την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η κ. Αδειλίνη είχε υπογραμμίσει ότι βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πιστωτών, χωρίς να οδηγείται ο δανειολήπτης σε οικονομική ασφυξία.

Η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο μετά από προσφυγή οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, καθώς επί χρόνια καταγράφονταν αντικρουόμενες αποφάσεις από δικαστήρια σε όλη τη χώρα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, δημιουργώντας ένα θολό και άνισο τοπίο για χιλιάδες δανειολήπτες.

Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας δεν θα προεδρεύσει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς είχε απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά η αρχαιότερη αντιπρόεδρος, Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Παρότι τον τελευταίο λόγο έχει η Ολομέλεια, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόφαση να μην εκδοθεί άμεσα την Πέμπτη, λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, και να απαιτηθεί και νέα συνεδρίαση.

Σε περίπτωση που το ανώτατο δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση για υπολογισμό των τόκων στη μηνιαία δόση, η απόφαση θα επιφέρει σαρωτικές αλλαγές, μειώνοντας δραστικά τις επιβαρύνσεις των δανειοληπτών και καθιστώντας τα συγκεκριμένα δάνεια σχεδόν άτοκα στην πράξη. Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσφυγές από οφειλέτες που έχουν λάβει αντίθετες αποφάσεις στο παρελθόν.

Πρόκειται για μια απόφαση με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, που επηρεάζει άμεσα περίπου 350.000 δανειολήπτες και αναμένεται να επανακαθορίσει το τοπίο των «κόκκινων» δανείων στη χώρα.

