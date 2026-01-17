Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον Κυριάκος Μητσοτάκης – Εκτός αντιπροσωπείας ο Ανεστίδης

Δύο 24ωρα πριν από τη συνάντηση των λεγόμενων «σκληρών» αγροτικών μπλόκων με τον Κυριάκος Μητσοτάκης, το τοπίο γύρω από τον διάλογο αγροτών–κυβέρνησης διαμορφώνεται σε νέες βάσεις. Το δεύτερο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, το μεσημέρι, με τις πλευρές να επιχειρούν χαμηλότερους τόνους μετά τον σάλο των προηγούμενων ημερών.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων παραμένει στα σημεία κινητοποίησης, ωστόσο έχει προχωρήσει σε άνοιγμα δρόμων και τελωνείων, μετακινώντας τα τρακτέρ στην άκρη των οδικών αξόνων. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως ένδειξη καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος χωρίς περαιτέρω ένταση.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τις χυδαίες δηλώσεις που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Παρά τη δημόσια συγγνώμη που διατύπωσε, χαρακτηρίζοντάς την «αυθόρμητη» και κάνοντας λόγο για «φιλική συζήτηση» που βγήκε στον αέρα, οι συνάδελφοί του έκριναν ότι η παρουσία του στη συνάντηση θα δυναμίτιζε το κλίμα.

Με τηλεφωνική επικοινωνία, το μπλόκο των Μαλγάρων τού γνωστοποίησε ότι δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τους αγρότες στη συνάντηση της Δευτέρας, δίνοντας οριστικά τέλος στη συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία. Αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής σημείωναν πως «η στάση του αμαυρώνει τον αγώνα των συναδέλφων», ζητώντας την αυτοεξαίρεσή του για να μην υπονομευθεί ο διάλογος.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής δεν θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ και άλλοι εκπρόσωποι των μπλόκων τόνισαν πως οι δηλώσεις του δεν εκφράζουν το οργανωμένο αγροτικό κίνημα.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών

Στη συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να συμμετάσχουν 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα της χώρας, μεταξύ των οποίων αγρότες, κτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι ειδικών κλάδων, όπως η μελισσοκομία και η αλιεία. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας επιδιώκει να αποτυπώσει το εύρος των αγροτικών αιτημάτων, σε μια προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου ο δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Η λίστα:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος}

