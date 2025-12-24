Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς με νέα drones.

24 Δεκ. 2025 16:44
Pelop News

Παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, εκεί όπου θα «εκτοξευθεί» η παραγωγή ελληνικών drones.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς με νέα drones.

Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η μονάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones το μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή και άρα πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό βήμα.

