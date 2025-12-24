Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας

Παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, εκεί όπου θα «εκτοξευθεί» η παραγωγή ελληνικών drones.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς με νέα drones.

Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η μονάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones το μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή και άρα πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό βήμα.

Παραμονή Χριστουγέννων στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην #Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα μας, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή. Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες… pic.twitter.com/NbMTUhncLF — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 24, 2025

