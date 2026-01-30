Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Γνωστοποιήθηκε ότι η Ύδρα επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς τόπους γυρισμάτων της νέας ταινίας The Riders, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton και σκηνοθετείται από τον Edward Berger. Ο Brad Pitt υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, αφήνοντας πίσω την κόρη τους.

Η παραγωγή αναμένεται να φέρει στην Ύδρα μεγάλο αριθμό συντελεστών και συνεργείων, με τις τοπικές υποδομές να προσαρμόζονται στις ανάγκες των γυρισμάτων. Το νησί, γνωστό για τη διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα και την απουσία οχημάτων, αποτελεί συχνά επιλογή διεθνών δημιουργών.

Η συγκεκριμένη παραγωγή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενου ενδιαφέροντος διεθνών κινηματογραφικών στούντιο για την Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται όλο και συχνότερα ως τόπος γυρισμάτων μεγάλων παραγωγών.

