Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ο τίτλος της είναι «The Riders» και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton και σκηνοθετείται από τον Edward Berger

30 Ιαν. 2026 23:39
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι η Ύδρα επιλέχθηκε ως ένας από τους βασικούς τόπους γυρισμάτων της νέας ταινίας The Riders, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Αρίστη: Προορισμός με άρωμα φυσικής ομορφιάς

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton και σκηνοθετείται από τον Edward Berger. Ο Brad Pitt υποδύεται έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης στην Ευρώπη, όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, αφήνοντας πίσω την κόρη τους.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brad Pitt (@bradpittofficiallll)

Η παραγωγή αναμένεται να φέρει στην Ύδρα μεγάλο αριθμό συντελεστών και συνεργείων, με τις τοπικές υποδομές να προσαρμόζονται στις ανάγκες των γυρισμάτων. Το νησί, γνωστό για τη διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα και την απουσία οχημάτων, αποτελεί συχνά επιλογή διεθνών δημιουργών.

Η συγκεκριμένη παραγωγή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενου ενδιαφέροντος διεθνών κινηματογραφικών στούντιο για την Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται όλο και συχνότερα ως τόπος γυρισμάτων μεγάλων παραγωγών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
23:39 Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
23:21 Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
22:55 Απόφαση του ΣτΕ: Ανανέωση και έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες
22:45 «Εμφύτευσαν λάθος έμβρυο», ζευγάρι λευκών απέκτησε μαύρο μωρό!
22:36 Το μεγάλο μυστικό του 93χρονου, που έχει τη βιολογική ηλικία ενός 30άρη! ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Η καλή εξέλιξη για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία
22:20 Η τιμωρία του Βεζένκοφ και πότε θα την εκτίσει
22:11 MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους υπέρ της Καρυστιανού
22:01 Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να είμαστε ευημερούσα και δημοκρατική χώρα, πρέπει να είμαστε ασφαλείς
21:51 NASA: Η κακοκαιρία… αναβάλει την επιστροφή στη Σελήνη
21:41 Καταδίκη και τριετή φυλάκιση σε δάσκαλο για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας!
21:31 Κακοκαιρία: Στο κόκκινο Πελοπόννησος, Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Αττική!
21:21 Πάτρα: Τροχαίο μετά από σύγκρουση ΙΧ και δίκυκλου
21:11 Υπόθεση Επστάιν: Τρία εκατομμύρια έγγραφα στον «αέρα»! ΦΩΤΟ
21:01 «Έσβησε» στα 71 της χρόνια η θρυλική Κάθριν Ο’ Χάρα
20:51 Europa League: Οι ώρες και οι ημέρες των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν
20:41 Μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη: Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία
20:31 «Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα» συγκινεί η Εριέττα Κούρκουλου για τον πατέρα της Νίκο Κούρκουλο, που «έφυγε» πριν 19 χρόνια
20:21 Νοκ-άουτ η γραμμή «100», σοβαρό το πρόβλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ