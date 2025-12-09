Στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις η ΟΕΕΣΠ

Η ανακοίνωση στήριξης της ΟΕΕΣΠ στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις η ΟΕΕΣΠ
09 Δεκ. 2025 8:33
Pelop News

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου ,Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΟΕΕΣΠ) εκφράζει «την πλήρη και αμέριστη στήριξή της στον δίκαιο αγώνα των αγροτών».

Η Πάτρα σε αγροτικό κλοιό: Σήμερα η απόφαση για κλιμάκωση κινητοποίησεων, πού υπάρχουν μπλόκα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας και αναπόσπαστο κρίκο της τοπικής αγοράς. Οι αγρότες, με την καθημερινή τους προσπάθεια, στηρίζουν την παραγωγή, την ποιότητα και την αυτάρκεια της χώρας μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν –το υψηλό κόστος παραγωγής, η ενεργειακή επιβάρυνση, η πίεση από τις διεθνείς αγορές, η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και η αβεβαιότητα για το εισόδημά τους– δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία και την αγορά.

Αγροτικά μπλόκα: 55 σε όλη τη χώρα, κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου, αποκλεισμός λιμανιών ΦΩΤΟ

Ο εμπορικός κόσμος στέκεται στο πλευρό τους, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς έναν ισχυρό αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη τοπική οικονομία. Ζητούμε από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και σε λύσεις που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση και την προοπτική του αγροτικού κλάδου.

Η συνεργασία αγροτών, εμπόρων και τοπικής κοινωνίας είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη και ισχυρή ανάπτυξη. Στον κοινό αυτό αγώνα, η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την παραγωγή, την αγορά και τον τόπο μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ