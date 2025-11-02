Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδεται το τελευταίο τμήμα του Πάτρα – Πύργος: Δείτε βίντεο από drone

Η αντίστροφη μέτρηση των 30 ημερών ξεκινά από σήμερα για την ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, με το βλέμμα στραμμένο στο δύσκολο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός. Εκεί επικεντρώνονται οι τελευταίες εργασίες της ΑΒΑΞ, εταιρείας μέλους της κοινοπραξίας της Ολυμπίας Οδού, που έχει αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα παραδοθεί στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς αναμονής για την Αχαΐα και την Ηλεία.

Το έργο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, με την οδοστρωσία να ολοκληρώνεται και τις τελευταίες λεπτομέρειες να παίρνουν σειρά: σήμανση, φωτισμός, διαγραμμίσεις και στηθαία ασφαλείας. Το συγκεκριμένο τμήμα χαρακτηρίζεται ως το δυσκολότερο της διαδρομής, καθώς για μεγάλο διάστημα συνυπήρξε η κυκλοφορία με τις εργασίες, ενώ η στενότητα του χώρου, ανάμεσα στον αστικό ιστό και τον ορεινό όγκο, καθιστούσε κάθε φάση ιδιαίτερα απαιτητική.

Η ολοκλήρωση του άξονα Πάτρα – Πύργος έρχεται να κλείσει έναν μακρύ κύκλο καθυστερήσεων, που ξεκίνησε με τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες δημοπράτησης του έργου –την πρώτη το 2014 ως δημόσιο έργο και τη δεύτερη, την περίοδο 2015–2019, με την κατάτμησή του σε οκτώ εργολαβίες. Η απόφαση επανένωσης του έργου με την Ολυμπία Οδό το 2020 έδωσε τελικά τη «δεύτερη ζωή» στο σχέδιο, οδηγώντας στην έναρξη των εργασιών το 2022.

Με την παράδοση του νέου δρόμου, ο μέχρι σήμερα επικίνδυνος εθνικός άξονας, που είχε χαρακτηριστεί «καρμανιόλα» λόγω των πολλών τροχαίων, θα μετατραπεί σε μια ασφαλή και σύγχρονη οδική υποδομή. Το νέο οδικό δίκτυο περιλαμβάνει ανισόπεδους κόμβους, βελτιωμένη χάραξη και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα οδικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επερχόμενη εφαρμογή του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης στον νέο άξονα. Η Ολυμπία Οδός, που εφαρμόζει ήδη από το 2021 το καινοτόμο ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Hybrid, θα επεκτείνει τη λειτουργία του και στο Πάτρα – Πύργος. Το σύστημα επιτρέπει στους οδηγούς να πληρώνουν μόνο για τη διαδρομή που διανύουν, με αυτόματη πίστωση του υπολοίπου στον πομποδέκτη σε περίπτωση πρόωρης εξόδου.

Σήμερα, διόδια λειτουργούν μόνο στη ζώνη Κυλλήνη – Πύργος, ενώ η διέλευση στο υπό κατασκευή τμήμα Μιντιλόγλι – Κυλλήνη παραμένει δωρεάν. Μετά την πλήρη παράδοση του έργου, η χιλιομετρική χρέωση θα εφαρμοστεί σε όλο το μήκος των 75 χιλιομέτρων, με τον σταθμό Αχαΐας να κατασκευάζεται στα Καμίνια, λίγο μετά τον κόμβο της ΒΙΠΕ.

Η ολοκλήρωση του Πάτρα – Πύργος δεν αποτελεί μόνο τεχνικό έργο, αλλά και σύμβολο συνέχειας. Κλείνει μια δεκαετία καθυστερήσεων και ανοίγει έναν νέο ορίζοντα οδικής ασφάλειας και ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στρέφει ήδη το ενδιαφέρον του στο επόμενο τμήμα του άξονα, Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται επιφυλακτική λόγω της χαμηλής κυκλοφορίας, εξετάζεται η εφαρμογή πιο ήπιας διατομής με διαμόρφωση 2+1 λωρίδων, στα πρότυπα του σχεδιασμού Ιωάννινα – Κακαβιά. Η λύση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το κόστος, που σήμερα υπολογίζεται στα 700 εκατ. ευρώ, και να καταστήσει το έργο βιώσιμο χρηματοδοτικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



