Στις 5-7 Δεκεμβρίου το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων από τη ΝΕΠ

Η αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει! Το μεγάλο ραντεβού δόθηκε ήδη για το τριήμερο 5-7 Δεκεμβρίου, με τη μεγάλη γιορτή της κολύμβησης να φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», με τη σφραγίδα της ΝΕΠ.

Στο κορυφαίο κολυμβητικό μίτινγκ θα συμμετάσχουν ομάδες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθιστώντας την Πάτρα τον «ομφαλό» του ναυταθλητισμού στη χώρα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ είναι έτοιμες να υποδεχθούν κολυμβητές και κολυμβήτριες σε τρεις κατηγορίες, Αγωνιστική, Προαγωνιστική και Μίνι.