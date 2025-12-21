Στις αρχές Ιανουαρίου κληρώνει για αντιδημάρχους

Στις αρχές Ιανουαρίου κι όχι στα τέλη Δεκεμβρίου, λήγει η θητεία των αντιδημάρχων στη δημοτική αρχή της Δυτικής Αχαΐας.

Ο δήμαρχος Γρήγορης Αλεξόπουλος δεν έχει φανερώσει ακόμη τα χαρτιά του για το αν θα προχωρήσει σε αλλαγές στη δημοτική ομάδα, αλλά δεν θα αργήσουν να τρέξουν οι εξελίξεις.

Λίγη υπομονή λοιπόν…

