Στις επικινδύνες περιοχές για οδηγήση η Αχαΐα, ποια θέση καταλαμβάνει

Οριακή μείωση παρουσίασε η συχνότητα ζημιών στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα το 2024, με ποσοστό 9,37% (έναντι του 2023 που οι ζημιές κυμάνθηκαν σε παρόμοιο ποσοστό 9,58%), σύμφωνα με τη Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων 2024, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε στο μέσο κόστος ζημιών από 1.265 ευρώ το 2023 σε 1.344 ευρώ το 2024 συνολικά.

Συγκεκριμένα, ως προς τη συχνότητα ζημιών ανά νομό, η Αττική καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 8,69%, ενώ ακολουθεί η Αχαΐα με 7,28%, η Θεσσαλονίκη με 6,85% και το Ηράκλειο Κρήτης με 6,67%. Τα Χανιά με 5,69%, το Ρέθυμνο με 5,65% και τα Ιωάννινα με 5,57%, συγκαταλέγονται επίσης ανάμεσα στις πιο ζημιογόνες περιοχές της Ελλάδας.

Αποτιμώντας τις ζημιές χρηματικά, το μέσο κόστος ζημιάς ανά νομό φαίνεται να μην υπερβαίνει τα 1.717,00 ευρώ του νομού Λευκάδας που έχει και το μεγαλύτερο μέσο κόστος ζημιάς. Ακολουθεί ο νομός Ηλείας με 1.685,10 ευρώ, ο νομός Χανίων με 1.671,35 ευρώ και ο νομός Πέλλας με ζημιές ύψους 1.649,63 ευρώ. Το μέσο κόστος ζημιών της Αττικής ανέρχεται στα 1.429,40 ευρώ, ποσό μικρότερο σε σχέση με άλλους νομούς όπως η Αιτωλοακαρνανία με μέσο κόστος ζημιάς στα 1.538,44 ευρώ.

Η μεγαλύτερη διαφορά του μέσου κόστους ζημιάς ανά νομό σε σύγκριση με το 2023 παρουσιάζεται στην Πρέβεζα με -861,45 ευρώ, ενώ αξιοσημείωτη μεταβολή είχε και η Αρκαδία με -705,02 ευρώ το 2024. Η Αττική έχει ελάχιστη μεταβολή με -15,94 ευρώ, ενώ οριακά μηδαμινή διαφορά έχει ο νομός Κορινθίας με μόλις -2,88 ευρώ.

Γενική Αστική Ευθύνη

Την ίδια ώρα, με σταθερούς ρυθμούς ανόδου τροχοδρομεί η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Θετικό πρόσημο σε βασικούς δείκτες της αγοράς Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών καταγράφει η ετήσια έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για το 2024, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν το 99,6% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης στην ελληνική αγορά όσο και την αυξημένη ανάγκη προστασίας έναντι κινδύνων που αφορούν επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανισμούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2024 καταγράφηκαν 431.660 συμβόλαια με ξεχωριστές καλύψεις, έναντι 404.116 το 2023. Οι δηλωθείσες ζημιές ανήλθαν σε 7.289, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τις 5.655 της προηγούμενης χρονιάς. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε 2,58 εκατ. ευρώ, ενώ το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους έφτασε τα 17,35 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν την αυξημένη δραστηριότητα του κλάδου, αλλά και την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της εξέλιξης των ζημιών, καθώς μεγάλο μέρος των υποθέσεων ωριμάζει σε βάθος χρόνου.

Στη Γενική Αστική Ευθύνη, που αποτελεί και το 71,4% των συνολικών καλύψεων, δηλώθηκαν 5.612 ζημιές. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο ανήλθαν σε 1,54 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις έφτασαν τα 11,17 εκατ. ευρώ. Στην Εργοδοτική Ευθύνη δηλώθηκαν 270 ζημιές, με συνολικό ποσό αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) 936 χιλ. ευρώ. Στην Επαγγελματική Ευθύνη, όπου περιλαμβάνονται επαγγέλματα με υψηλές απαιτήσεις κάλυψης, καταγράφηκαν 1.243 ζημιές, με συνολικές αποζημιώσεις 4,42 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα παρατηρείται στις ειδικότητες υγείας, όπου οι μέσες ζημίες εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τα κανάλια διαμεσολάβησης, με τους μεσίτες ασφαλίσεων να αποτελούν το 39,2% της παραγωγής ασφαλίστρων και τα δίκτυα μη αποκλειστικής συνεργασίας το 37,1%. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι καλύψεις Αστικής Ευθύνης απαιτούν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και συμβουλευτικής, καθώς αφορούν σύνθετους κινδύνους και μεγάλη ποικιλία κλάδων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, Θεανώ Τελωνιάτη, υπογραμμίζει ότι η έρευνα παραμένει «βασικό εργαλείο για την αποτύπωση των τάσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξης ποιοτικών υπηρεσιών». Όπως προσθέτει: «Η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που προκύπτει κάθε χρόνο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων, στη βέλτιστη τιμολόγηση των καλύψεων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς.

Η συνολική εικόνα του 2024 δείχνει ενίσχυση της ασφαλιστικής δραστηριότητας, αύξηση ζημιών και αποζημιώσεων, αλλά και μεγαλύτερη συμμετοχή της αγοράς στη διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης, που αποτελεί προϋπόθεση για έναν διαφανή και ανθεκτικό ασφαλιστικό κλάδο».

