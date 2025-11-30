Στις κάλπες σήμερα οι δικηγόροι της Πάτρας για τη νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 π.μ. και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7:00 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 700 δικηγόρους – μέλη του Συλλόγου – να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το δικηγορικό σώμα της Πάτρας, καθώς η νέα διοίκηση που θα προκύψει καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των δικηγόρων.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στην εκλογή του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Υποψήφιοι για το αξίωμα, με αλφαβητική σειρά, είναι οι:

Παναγιώτης Ασπρούλας, Θάνος Γαβριηλόπουλος, Τάκης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Φάνης Παναγιωτάκης και Αιμίλιος Ρουμελιώτης.

Παράλληλα με την εκλογή προέδρου, οι δικηγόροι ψηφίζουν και για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του Συλλόγου.

Η συμμετοχή κρίνεται καθοριστική, καθώς αντικατοπτρίζει τη βούληση του δικηγορικού κόσμου της Πάτρας για την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

