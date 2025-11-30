Στις κάλπες σήμερα οι δικηγόροι της Πάτρας για τη νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου

Ανοιχτή από τις 7 το πρωί η εκλογική διαδικασία – Πάνω από 700 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν έως τις 19:00

Στις κάλπες σήμερα οι δικηγόροι της Πάτρας για τη νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου
30 Νοέ. 2025 9:39
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 π.μ. και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7:00 το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 700 δικηγόρους – μέλη του Συλλόγου – να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η σημερινή διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το δικηγορικό σώμα της Πάτρας, καθώς η νέα διοίκηση που θα προκύψει καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο τη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε τοπικό επίπεδο όσο και τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των δικηγόρων.

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στην εκλογή του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Υποψήφιοι για το αξίωμα, με αλφαβητική σειρά, είναι οι:
Παναγιώτης Ασπρούλας, Θάνος Γαβριηλόπουλος, Τάκης Μεταξάς, Πέτρος Ντερέκης, Φάνης Παναγιωτάκης και Αιμίλιος Ρουμελιώτης.

Παράλληλα με την εκλογή προέδρου, οι δικηγόροι ψηφίζουν και για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα του Συλλόγου.

Η συμμετοχή κρίνεται καθοριστική, καθώς αντικατοπτρίζει τη βούληση του δικηγορικού κόσμου της Πάτρας για την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ