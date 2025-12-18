Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής: Στήριξη στην Ουκρανία και μήνυμα για ΚΑΠ και συνοχή

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικά θέματα στην ατζέντα τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητες της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο, καθώς καλείται να εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει κάθε λύση που μπορεί να της εξασφαλίσει χρηματοδοτική σταθερότητα, ώστε να μπορεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της συζήτησης για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μακρά διαπραγμάτευση. Όπως είπε, η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους τους πολίτες, καθώς και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Κίμων». «Σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στη Λοριάν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες περνούν σε μια νέα εποχή.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του Ταμείου Ανάκαμψης και έχει ήδη αποστείλει σχετική δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς να υπάρξει μια νομικά ορθή λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

