Στο Αυτόφωρο η 24χρονη για την υπόθεση με τα 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, τι υποστηρίζει η μητέρα της

Δικαστική τροπή παίρνει η υπόθεση του τροχαίου με τα 15 σταθμευμένα οχήματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος της 24χρονης οδηγού ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

16 Ιαν. 2026 14:25
Pelop News

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε η 24χρονη οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο περιστατικό με τη διαδοχική πρόσκρουση σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, περίπτερο και κατάστημα, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ η Τροχαία προχώρησε στην πλήρη καταγραφή των εκτεταμένων υλικών ζημιών που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 24χρονη υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, από τον οποίο προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ άνω των επιτρεπόμενων ορίων, με αποτέλεσμα να της επιβληθούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Στο όχημα επέβαιναν ακόμη τρεις νεαρές γυναίκες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να εξετάζονται, ενώ αναμένεται και πραγματογνωμοσύνη για τον μηχανισμό λειτουργίας του οχήματος, μετά τον ισχυρισμό της οδηγού περί τεχνικού προβλήματος.

Η υπόθεση πλέον περνά στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

