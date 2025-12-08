Στο αυτόφωρο οι 15 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση μνήμης Γρηγορόπουλου

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν οι 15 συλληφθέντες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της συγκέντρωσης και της πορείας για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συνολικά εννέα πλημμελήματα, τα οποία αφορούν, κατά περίπτωση:

Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών κατά συρροή

Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία

Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα εξετάσουν τις επιμέρους υποθέσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι επιμέρους κατηγορίες που βαραίνουν τον κάθε κατηγορούμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



