Στο αυτόφωρο οι 15 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση μνήμης Γρηγορόπουλου

Με βαριές κατηγορίες παραπέμπονται σε δίκη οι 15 συλληφθέντες από τη συγκέντρωση και την πορεία για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Στο αυτόφωρο οι 15 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση μνήμης Γρηγορόπουλου
08 Δεκ. 2025 13:45
Pelop News

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν οι 15 συλληφθέντες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της συγκέντρωσης και της πορείας για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συνολικά εννέα πλημμελήματα, τα οποία αφορούν, κατά περίπτωση:

  • Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού
  • Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικών κατά συρροή
  • Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος
  • Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί
  • Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή
  • Παράνομη οπλοφορία
  • Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα εξετάσουν τις επιμέρους υποθέσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι επιμέρους κατηγορίες που βαραίνουν τον κάθε κατηγορούμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ