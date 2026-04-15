Στο CAS προσφεύγει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση Κωστούλα

Επιχειρεί ανατροπή της απόφασης της ΕΠΟ – Στο επίκεντρο το ποσοστό μεταγραφής

Στο CAS προσφεύγει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση Κωστούλα
15 Απρ. 2026 19:50
Pelop News

Στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) προσέφυγε ο Ολυμπιακός, επιδιώκοντας να ανατρέψει την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ σχετικά με την υπόθεση του ποδοσφαιριστή Μπάμπη Κωστούλα.

Η υπόθεση αφορά οικονομικές αξιώσεις που προέκυψαν από τη μεταγραφή του παίκτη, με την ελληνική ομοσπονδία να δικαιώνει σε πρώτο βαθμό το σωματείο της Μαγνησίας, Αγία Άννα, το οποίο διεκδίκησε ποσοστό από τη μεταγραφή.

Η απόφαση που προκάλεσε την προσφυγή

Σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητικού της ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός υποχρεούται να καταβάλει στην Αγία Άννα ποσό που αντιστοιχεί στο 3% της μεταγραφής του Κωστούλα προς την Μπράιτον, καθώς και επιπλέον 10.000 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή υπέρ του σωματείου της Μαγνησίας, το οποίο υποστήριξε ότι δικαιούται οικονομική αποζημίωση για τη συμμετοχή του στην εξέλιξη του ποδοσφαιριστή.

Στρατηγική προσφυγή στο διεθνές επίπεδο

Με την προσφυγή του στο CAS, ο Ολυμπιακός επιχειρεί να ανατρέψει την απόφαση σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας το ανώτατο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο, στο οποίο προσφεύγουν σύλλογοι και αθλητές για την επίλυση διαφορών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αμφισβήτησης της απόφασης, με τον σύλλογο να επιδιώκει είτε τη μείωση είτε την πλήρη ακύρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που του επιβλήθηκαν.

Αναμονή για την τελική ετυμηγορία

Η απόφαση του CAS αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες και εκτιμάται ότι θα είναι καθοριστική για την έκβαση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη διαμάχη αναδεικνύει τη σημασία των μηχανισμών αποζημίωσης και δικαιωμάτων εκπαίδευσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, καθώς και τον ρόλο των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων στην επίλυση οικονομικών διαφορών μεταξύ συλλόγων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ